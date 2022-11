Della Vedova: Nordio garantista ma governo inventa nuovi reati

Roma, 3 nov. (askanews) – “E’ molto positivo che” il ministro della Giustizia “Nordio visiti Regina Coeli rendendosi conto spero – però – che sta in un governo, il cui obiettivo è quello di riempire Regina Coeli di nuovi condannati per i nuovi reati che il governo di cui Nordio fa parte sta inventando”. Lo ha detto il segretario di +Europa Benedetto Della Vedova a margine di una conferenza stampa alla Camera per presentare alcune proposte di legge del partito sui diritti.

“E’ evidente – ha proseguito Della Vedova – che o si è garantista, e quindi ti occupi di diritti dei carcerati e magari anche di svuotare le carceri con alcuni interventi utili di depenalizzazione, oppure stai in un governo che la prima cosa che ha fatto è inventare un nuovo reato con pene carcerarie dai tre ai sei anni… Mi sembra che non si possano fare tutte e due le cose, quindi Nordio dovrà decidere”.