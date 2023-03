Dell'Olio (M5S): "Incentivare pagamenti digitali riduce evasione"

Roma, 15 mar. (askanews) – “Il 48% di coloro che hanno partecipato al cashback ha aumentato del 61% le spese digitali. Questo vuol dire che la misura ha avuto il merito di sensibilizzare i nostri cittadini verso l’utilizzo dei pagamenti digitali. La digitalizzazione del Paese è un percorso lungo ma dobbiamo incentivarlo con interventi seri come quelli che favoriscono le transazioni con carta di credito, perché è un sistema che permette di ridurre l’evasione, al contrario di quanto fatto nell’ultima legge di bilancio con l’innalzamento del tetto dei contanti”. Lo ha detto questa mattina l’on. Gianmauro Dell’Olio, vicepresidente della commissione Bilancio della Camera, intervenuto a Largo Chigi, il format di The Watcher Post.

“Abbiamo 100mld di evasione l’anno, 3 volte l’ultima legge di bilancio, non possiamo non investire nella lotta all’evasione. Favorire sistemi che facilitino i pagamenti digitali va esattamente in quella direzione”, ha concluso.