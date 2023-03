Delmastro e Donzelli: il “silenzio dei due presunti innocenti” e non è il titolo di un film ma di uno stato di fatto. I deputati di FdI attenzionati per la vicenda Cospito Giovanni Donzelli e Andrea Delmastro sono scomparsi dai radar ma non del tutto. Dal 31 gennaio si sarebbero “inabissati” dopo le disposizioni in merito di Giorgia Meloni e dopo le polemiche sul caso Cospito per avere reso pubbliche intercettazioni ambientali nel reparto di massima sicurezza del carcere di Bancali a Sassari.

Delmastro e Donzelli, silenzio da innocenti

Report che poi Donzelli aveva usato per attaccare gli avversari politici del Partito democratico. Delmastro è sottosegretario alla Giustizia con delega al Dap ed è stato “difeso” in Parlamento dal suo ministro e compagno di partito Carlo Nordio. A suo tempo i rumors davano una Giorgia Meloni furiosa con i due ma era partita la smentita. Open piega che l’ultima apparizione del sottosegretario in Senato è stata “in commissione giustizia nella seduta del 31 gennaio scorso durante l’audizione del procuratore nazionale antimafia e del procuratore di Perugia”.

Le ultime apparizioni dei due

E Donzelli? La sua ultima uscita pubblica aveva coinciso con l’autodifesa dallo scandalo nell’aula di Montecitorio il 31 gennaio scorso ma sul lavoro nulla si è fermato: il deputato meloniano ha partecipato in seduta segreta ai lavori del Copasir il 16 febbraio, il 21 febbraio e il 2 marzo.