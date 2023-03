Deloitte: come avvicinare le aziende a scienza e sostenibilità

Milano, 9 mar. (askanews) – Un ciclo di lezioni del Competency Lab di Deloitte Climate & Sustainability per avvicinare le aziende alle scoperte scientifiche e sostenerle nell’affrontare sfide cruciali come la transizione energetica o gli effetti del cambiamento climatico. Per creare modelli di business che vadano in direzione della sostenibilità.

“L’obiettivo è quello di creare consapevolezza e competenza – ha detto ad askanews Stefano Pareglio, presidente di Deloitte Climate & Sustainability e professore ordinario di Economia all’Università Cattolica – per far conoscere alle imprese gli strumenti con i quali noi oggi possiamo affrontare le sfide della sostenibilità e in particolare del cambiamento climatico che la scienza ci mette a disposizione. Vogliano costruire un ponte tra queste competenze e queste esigenze”.

Il programma prevede una decina di lezione su scenari climatici, domanda di energia, comportamento dei consumatori, temi insomma spesso molto tecnici, ma che grazie alle acquisizioni della scienza e alla tecnologia possono essere portati all’uso quotidiano delle imprese.

“Il compito che ci siamo assunti come Deloitte è quello di offrire alle aziende dei servizi che siano ‘science based’, ossia che abbiano una profondità tale da essere perfettamente utili alle imprese senza dimenticare che la ricerca ci mette a disposizione acquisizioni continue e il nostro compito sarà quello di tradurle in strumenti, tool, framework: tuto quello che serve alle aziende per affrontare quotidianamente le esigenze della transizione energetica e climatica”.

Per quanto riguarda la crisi climatica in particolare ci sono due aspetti che riguardano la vita delle aziende: la mitigazione, che riguarda anche un’evoluzione dei modelli di business e l’adattamento, che richiede fin da subito investimenti e una diversa gestione corrente del valore degli asset di posizionamento.

“La riduzione delle emissioni dei gas a effetto serra è un tema che è all’attenzione delle aziende da più tempo, il tema dell’adattamento invece si riteneva non avrebbe inciso nell’immediato sulla vita delle aziende, purtroppo le condizioni oggettive esterne si stanno incaricando di informarci che questo è un tema che va preso molto sul serio e molto rapidamente”.

Il percorso delle lezioni si articola in due fasi: la prima focalizzata su scenari climatici, politiche di mitigazione, scenari dei mercati e politiche industriali di transizione energetica. La seconda sarà invece incentrata sulla gestione del capitale naturale e delle risorse idriche, dei rating ESG e della climate governance delle imprese. Il primo appuntamento è fissato per il 10 marzo.