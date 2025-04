Deloitte inaugura il Solaria Space di Roma

Roma, 17 apr. (askanews) – L’intelligenza artificiale è sempre più al centro della mission di Deloitte. Presentato, nella sede romana di Via Veneto, il nuovo spazio ‘Solaria Space’ grazie ai professionisti del Deloitte GenAI Center of Excellence, che permette di esplorare e interagire con soluzioni di GenAI pensate per oltre cento casi d’uso, che possono essere provate attraverso tecnologie immersive su postazioni digitali avanzate. Abbiamo parlato con Lorenzo Cerulli, GenAI Leader di Deloitte:

“Il Solaria Space è uno spazio fisico che noi abbiamo creato come un luogo d’incontro per innovare, per coniugare questa nuova tecnologia dirompente con il cittadino, con il mondo delle imprese, con la pubblica amministrazione e per dargli una direzione che è quella che noi riteniamo che questa tecnologia debba assumere, ovvero di un amplificatore delle capacità umane nel modo in cui deve lavorare con l’uomo in un nuovo ecosistema”.

Un investimento, quello di Solaria Space, che rimarca ancor di più quanto Deloitte punti e creda negli strumenti di intelligenza artificiale che portino ad una continua collaborazione tra pubblico e privato. È poi intervenuto Fabio Pompei, CEO di Deloitte Italia:

“Noi riteniamo che questo sia, come ormai è dibattuto su tutti i tavoli, sicuramente una vera e propria rivoluzione, un momento di rivoluzione. L’intelligenza artificiale, diciamo, sarà un qualcosa di disruptive su tutti i settori dell’economia, ma anche su tutti i momenti della nostra vita quotidiana di noi cittadini e quindi per questo abbiamo deciso di investire intensamente non solo negli spazi fisici che oggi inauguriamo, ma poi anche ovviamente dedicando tanti giovani talenti che sono presso di noi nel costruire qualcosa che siamo convinti darà un contributo fondamentale anche a un recupero di crescita, di competitività del Paese”.

L’evento di presentazione si è svolto alla presenza di istituzioni ed alla business community tra cui Pro-Prefetto del Dicastero per l’Evangelizzazione Mons. Rino Fisichella, il Vice Ministro della Giustizia Francesco Paolo Sisto, il Sottosegretario di Stato per i Rapporti con il Parlamento Giuseppina Castiello e l’Amministratore Delegato di Acea Fabrizio Palermo. Un momento di dialogo e confronto preceduto dallo svelamento della targa che ricorda come il Palazzo di Via Veneto sia stato la sede storica dell’IRI.

“L’Iri ha presentato per l’Italia sicuramente un momento importante nella ricostruzione del dopoguerra e quindi ci sembrava doveroso dare un ricordo anche di un passato importante e quindi coniugare un po’ due momenti, se vogliamo, belli, diciamo una fase di ricostruzione che guarda al passato, ma poi con il Solaria Space, con questo Innovation Hub, guardare anche al futuro”. Ha concluso Fabio Pompei, CEO di Deloitte Italia.

Le applicazioni sono in grado di sviluppare soluzioni personalizzate per ogni esigenza, realizzate con una rete di partner tecnologici d’eccellenza come NVIDIA, Google, AWS, Meta e IBM.