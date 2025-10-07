Un risultato notevole per Alleanza Verdi e Sinistra, che ha raggiunto il 3,85% alle recenti elezioni regionali, confermando la sua presenza nel panorama politico.

Le recenti elezioni regionali in Calabria hanno riservato una sorpresa poco gradita per Alleanza Verdi e Sinistra (AVS), che non è riuscita a raggiungere il 3,85% dei voti, totalizzando solamente 29.251 preferenze. Questo esito non solo ha comportato l’assenza di rappresentanza nel nuovo Consiglio regionale, ma ha anche suscitato interrogativi sull’andamento della campagna elettorale e sulle strategie adottate.

Il contesto elettorale e l’assenza di figure chiave

AVS si è presentata alle elezioni come parte della coalizione di centrosinistra a sostegno di Pasquale Tridico, ma il risultato finale si è rivelato deludente. La lista ha ottenuto meno voti rispetto a quelli conseguiti dal solo candidato di Forza Italia, Gianluca Gallo, il che ha evidenziato una crisi di consenso. L’assenza di un personaggio carismatico come Mimmo Lucano, inizialmente atteso come candidato di spicco, ha senza dubbio influito negativamente sulla mobilitazione elettorale. Lucano, escluso dalla corsa a causa della Legge Severino, avrebbe potuto attrarre una base di votanti più ampia, data la sua notorietà e il suo appeal popolare.

Le conseguenze per il partito

Il mancato superamento della soglia di sbarramento ha portato all’esclusione dall’assemblea regionale di nomi noti, tra cui il sindaco di Polistena, Michele Tripodi, e il consigliere regionale uscente, Antonio Lo Schiavo. Questi politici, insieme ad altri come Maria Pia Funaro e Francesco Pignataro, hanno visto svanire le loro possibilità di contribuire alla politica regionale, lasciando un vuoto significativo nel panorama locale.

Un’analisi del risultato di Donatella Di Cesare

Uno dei fallimenti più evidenti è stato quello della professoressa Donatella Di Cesare, il cui nome aveva generato un ampio dibattito durante la campagna. Con soli 499 voti ottenuti, il suo esito è stato paragonabile a un clamoroso fiasco, dimostrando che non sempre la notorietà garantisce il supporto elettorale. Questo caso può essere riassunto con l’espressione “tanto rumore per nulla”, evidenziando come le aspettative siano state drasticamente disattese.

Riflessioni sul futuro di AVS

Le prospettive future per Alleanza Verdi e Sinistra sembrano incerti. Con la mancanza di rappresentanza nel Consiglio regionale, il partito dovrà riflettere sulle strategie da adottare per riconquistare la fiducia degli elettori. Sarà fondamentale riorganizzare la propria struttura interna e identificare figure chiave che possano attrarre un pubblico più vasto e diversificato. La situazione attuale richiede una profonda introspezione e una rinnovata capacità di mobilitazione.