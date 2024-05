Demi Moore torna sul red carpet di Cannes per "The Substance"

Demi Moore torna sul red carpet di Cannes per "The Substance"

Cannes (Francia), 20 mag. (askanews) - Demi Moore torna sul red carpet di Cannes 77 per il film della della regista e sceneggiatrice francese Coralie Fargeat "The Substance", un'opera definita horror femminista in concorso ufficiale. Sul tappeto rosso con Demi, 61 anni portati incredibilmente, la re...