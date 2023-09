Demografia: La Russa, 'calo nascite per problema economico e perché famiglia non più centrale'

Roma, 12 set. (Adnkronos) - Tra le cause della denatalità c'è "sicuramente" un problema "economico, ma credo che il dato culturale stia incidendo molto. Far immaginare che una famiglia non sia più il nucleo centrale di una società produce effetti, anc...

Roma, 12 set. (Adnkronos) – Tra le cause della denatalità c'è "sicuramente" un problema "economico, ma credo che il dato culturale stia incidendo molto. Far immaginare che una famiglia non sia più il nucleo centrale di una società produce effetti, anche l'edonismo e l'egoisimo, in senso generale, è più alto oggi che in passato". Lo ha affermato il presidente del Senato, Ignazio La Russa, ospite di 'Ping pong' su Radiouno Rai.