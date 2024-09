Demografia: Richetti (Az), 'urgente attivare la Commissione d'inchiesta'

Roma, 10 set. (Adnkronos) – “Nel suo rapporto sulla competitività, Mario Draghi ha evidenziato la demografia come uno tra i punti determinanti del futuro dell’Europa. Dopo il record storico negativo del 2023, oggi l’ex presidente Istat prevede la chiusura del 2024 con solo 374mila nascite. Ancora un altro calo e l’ennesimo campanello d’allarme per il nostro Paese. Siamo in attesa che il governo dia uno slancio concreto alle politiche per il contrasto del calo demografico e renda esecutiva la riforma del governo Draghi. Parliamo di una riforma strutturale che questa maggioranza aveva sostenuto e che è necessaria". Così Matteo Richetti, capogruppo di Azione alla Camera dei deputati.

"Adesso occorre andare avanti con un dialogo costruttivo. Sugli effetti economici e sociali della transizione demografica c’è una Commissione di inchiesta parlamentare già approvata all’unanimità: deve diventare esecutiva al più presto per raccogliere dati e analizzare tutti gli elementi di un fenomeno che condanna il nostro Paese a sparire. L’Italia ha bisogno di risposte urgenti, noi siamo pronti”, conclude.