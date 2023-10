Dengue, 249 casi in Italia. Lombardia e Lazio le regioni più colpite

Roma, 4 ott. (Adnkronos Salute) - Continuano a salire i casi di Dengue in Italia, che in totale si attestano a 249 contro i 236 della scorsa settimana. Di questi i casi autoctoni, cioè trasmessi localmente in Italia, salgono a 42 contro i 36 precedenti. La Lombardia (83) e il Lazio (54) son...