Dengue, Fionda (Takeda): "La profilassi è efficace"

Roma, 20 dic. (askanews) – “La Dengue è una malattia importante, che ha un impatto importante a livello mondiale, basti pensare che nell’anno ci sono circa 400 mln di contagi e che il 50% della popolazione mondiale vive in paesi endemici. La ricerca ha fatto grandi passi avanti e oggi è disponibile una profilassi per i soggetti a rischio, che sono i viaggiatori internazionali, cioè coloro che viaggiano per turismo o per lavoro o chi devono trascorrere lunghi periodi in Paesi endemici”, lo ha detto questa mattina Alessandra Fionda, Medical and regulatory Head di Takeda Italia, intervenuta a Largo Chigi, il format di The Watcher Post. “È disponibile una profilassi vaccinale che protegge dall’infezione, facile da somministrare e che sta dimostrando ottimo potere immunizzante, con un’efficace protezione nel lungo termine. Nel caso della Dengue la profilassi è molto importante perché è dimostrato che il primo contagio non sempre immunizza e che ola seconda contrazione del virus può essere più aggressiva”.