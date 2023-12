Dengue, Girelli (Pd): Serve giusta comunicazione su profilassi

Roma, 20 dic. (askanews) – “Sul contrasto alla Dengue dobbiamo mettere a punto alcune azioni, prendendo anche spunto dagli insegnamenti dell’esperienza Covid. È importante approfondire le capacità di analisi dei dati a disposizione; investire sulla formazione del personale medico e studiare dei piani di emergenza pronti, con disposizioni chiare; intensificare i rapporti istituzionali nazionali e internazionali per arginare le potenziali epidemie, anche in ragione del fatto che oggi nel mondo c’è molto movimento di persone e questo aumenta il rischio di diffusione della Dengue. Infine è opportuno diffondere campagne di comunicazione corrette sulla prevenzione”, lo ha detto questa mattina l’onorevole Gian Antonio Girelli, intervenuto a Largo Chigi, il format di The Watcher Post. “Il tema più importante è quello di capire come evitare di finire in emergenza – ha aggiunto -. Dobbiamo tutelare il target più a rischio, con campagne di prevenzione vaccinale. È importante trasmettere ai cittadini la tranquillità nel momento in cui accedono a questa profilassi e per farlo uno dei modi è quello di evitare di far parlare a questo proposito figure non titolate a farlo, che non rappresentano la scienza e sono solo in cerca di visibilità”.