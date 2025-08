Dengue in Veneto: un caso autoctono sorprendente

Diciamoci la verità: l’emergere di un caso di dengue in Veneto, una regione che fino ad oggi ha visto solo casi legati a viaggi in aree endemiche, è un campanello d’allarme che non possiamo ignorare. La diagnosi di un 53enne residente a Brendola, senza alcuna storia di viaggi recenti, apre la porta a riflessioni più profonde sulla diffusione di malattie considerate esotiche nel nostro Paese.

Un caso unico nel suo genere

Il virus della dengue, trasmesso dalle zanzare, è solitamente associato a regioni tropicali e subtropicali. Finora, in Veneto, i pochi casi registrati erano sempre riconducibili a viaggi in paesi dove la malattia è endemica. Ma ora, con un caso autoctono, ci troviamo di fronte a una realtà inedita. Il paziente ha manifestato sintomi classici come febbre alta, dolori muscolari e mal di testa, e la notizia è stata confermata dalla Direzione Prevenzione sanità della Regione. Questo evento non è solo un’anomalia, è un segnale. Il re è nudo, e ve lo dico io: la nostra sicurezza sanitaria potrebbe essere più fragile di quanto pensiamo. Come può una malattia considerata lontana fare il suo ingresso in un territorio così familiare? È ora che ci poniamo queste domande.

Fatti e statistiche scomode

Analizzando i dati, emerge che negli ultimi anni le malattie infettive che prima consideravamo lontane stanno iniziando a farsi strada anche nei nostri territori. Secondo le statistiche dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, la dengue è in aumento in molte regioni del mondo, e il riscaldamento globale favorisce la proliferazione delle zanzare vettore. Se in passato abbiamo potuto dormire sonni tranquilli grazie a una buona rete di prevenzione, la realtà è meno politically correct: le condizioni climatiche stanno cambiando e con esse le dinamiche di diffusione delle malattie. È tempo di riconsiderare la nostra posizione di sicurezza e di rafforzare le misure preventive, non solo contro le zanzare, ma anche contro le malattie che esse portano. Non possiamo più permetterci di rimanere con le mani in mano, aspettando che il problema ci tocchi da vicino. Che tipo di Italia vogliamo costruire se non affrontiamo seriamente queste sfide?

Riflessioni e conclusioni

Quello che ci porta a riflettere su questo caso di dengue in Veneto è la necessità di una maggiore consapevolezza. Non possiamo più permetterci di sottovalutare il rischio di malattie infettive che possono colpire anche i nostri concittadini. So che non è popolare dirlo, ma la prevenzione deve diventare una priorità assoluta. Le autorità sanitarie devono agire per monitorare e contenere la diffusione di malattie come la dengue, investendo in campagne informative e in misure concrete di controllo delle zanzare. La salute pubblica non può essere lasciata al caso. Dobbiamo chiederci: come possiamo contribuire noi cittadini a questa lotta? In conclusione, il caso di Brendola è un avvertimento. Ci costringe a rivalutare le nostre percezioni sulla sicurezza e sulla salute pubblica. Non possiamo più ignorare il fatto che malattie un tempo considerate estranee possono diventare parte della nostra realtà quotidiana. Invitiamo tutti a un pensiero critico: informatevi, chiedete e non abbiate paura di mettere in discussione le narrative ufficiali. Solo così possiamo prepararci meglio per affrontare le sfide del futuro.