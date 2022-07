Denis Dosio bannato da Instagram: lo sfogo dell'ex concorrente de La Pupa e il Secchione.

Denis Dosio è stato bannato da Instagram, ma continua a lavorare su OnlyFans, sua fonte di reddito principale. Perché è stato oscurato dal social? A rivelarlo è lui stesso, con un piccolo sfogo contro i “rosiconi“.

Raggiunto da ThePipol, Denis Dosio ha confermato di essere stato bannato da Instagram.

L’influencer non ha ancora ricevuto spiegazioni da parte dello staff di Mark Zuckerberg, ma è chiaro anche ai bambini che è stato oscurato a causa di segnalazioni da parte di altri utenti. E’ proprio in merito a questo che Denis si è lasciato andare ad un piccolo sfogo.

Dosio ha dichiarato:

“Come mai mi è stato chiuso Instagram? Onestamente non lo so. Instagram non mi ha ancora dato motivazioni valide su questa sospensione. Forse i miei contenuti non sono alla portata di tutti? Non saprei. OnlyFans, magari. Può essere. Credo le segnalazioni siano arrivate soprattutto da tutti gli haters rosiconi che non tollerano il fatto che io crei dei contenuti per OnlyFans. Io però sono convinto di non dare fastidio a nessuno, e soprattutto non obbligo di certo le persone a seguirmi!”.