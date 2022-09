Denis Dosio e la fidanzata Emy Buono in ospedale dopo il morso di una scimmia

Denis Dosio e la fidanzata Emy Buono sono finiti in ospedale dopo il morso di una scimmia, con la febbre alta.

Denis Dosio, ex concorrente del Grande Fratello Vip, torna a far parlare di sé. Questa volta, però, si parla di lui per uno spiacevole avvenimento accaduto mentre era in Thailandia. Dosio era in vacanza con la sua fidanzata Emy Buono, quando è avvenuta una spiacevole avventura. La vacanza stava andando nel migliore dei modi, fino a quando Emy si è avvicinata ad una scimmia per farle una foto e l’animale l’ha morsa su un braccio.

La ragazza è stata immediatamente soccorsa e medicata ed è stata sottoposta a vaccino antitetanico, al quale seguiraà una seconda dose e una cura da seguire.

Denis Dosio e Emy Buono sono ricoverati in ospedale

“Scusate se prenderemo qualche ora di assenza. Qui è mattina e io e Denis siamo in ospedale. Febbre alta entrambi dopo essere stati a contatto con le scimmie. Stiamo capendo se è una semplice influenza. Abbiamo paura” ha scritto Emy Buono sul suo profilo Instagram, raccontando la spiacevole avventura che ha rovinato le loro vacanze e che li sta portando a vivere un momento di grande tensione e preoccupazione.