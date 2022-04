Denis Dosio ha baciato Nicole sotto le coperte? Emy vuota il sacco

Denis Dosio ha baciato Nicole sotto le coperte? Emy non ha alcun dubbio e vuota il sacco.

Denis Dosio continua ad infiammare La Pupa e il Secchione Show. Il ragazzo, conteso tra Nicole ed Emy, ha passato la notte con una delle due. L’altra, neanche a dirlo, si è arrabbiata e sostiene che sia scattato un bacio sotto le coperte.

Qual è la verità?

Denis Dosio ha baciato Nicole sotto le coperte?

Nell’ultima puntata de La Pupa e il Secchione Show, Denis Dosio ha ammesso di aver passato la notte con Nicole, ma ha sottolineato che non si sono baciati. Anche la Pupa ha fornito la stessa versione dei fatti, ma le loro parole non hanno convinto nessuno, compresa la conduttrice Barbara D’Urso. “Sotto le coperte non si raccontano le poesie“, ha tuonato Carmelita.

Eppure, Denis e Nicole hanno continuato a sostenere che nessun “limone” è andato in scena.

Emy vuota il sacco

Mentre Nicole e Denis continuano a sostenere di non essersi baciati, Emy ha perso la pazienza e ha vuotato il sacco. La pupa, che nel frattempo ha ammesso di non essere più interessata a Dosio, ha raccontato che Nicole le ha rivelato di aver baciato il pupo sotto le coperte. Insomma, il tiangolo potrebbe avere una fine prima del previsto.

Il triangolo è finito?

Visto che il bacio c’è stato e che Emy ha sottolineato di non essere pronta ad essere una seconda scelta, è lecito pensare che il triangolo sia finito prima del previsto. Ovviamente, per avere una conferma dobbiamo attendere la prossima puntata de La Pupa e il Secchione Show.