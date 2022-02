Denis Dosio ha denunciato via social una terribile vicenda che ha visto protagonisti lui e sua madre.

Denis Dosio ha denunciato via social ciò che sarebbe accaduto alla macchina di proprietà di sua madre, distrutta da alcuni vandali a causa sua.

Denis Dosio: l’auto della madre

Attraverso uno sfogo via social Denis Dosio si è scagliato contro i vandali che hanno distrutto l’auto di sua madre (probabilmente per colpire lui in persona, e infatti sull’auto sarebbe stato trovato un bigliettino col suo nome).

“Immaginate di svegliarvi una mattina e trovare vostra madre con le lacrime agli occhi, perché non le si accende più l’auto, perché gliel’hanno distrutta”, ha scritto l’ex concorrente del GF Vip sui social, e ancora: “Pensate se la colpa di tutto ciò fosse indirettamente vostra.

Una gang di ragazzini, due ragazzi e una ragazza sono stati visti nella notte distruggere l’auto, urinarci sopra, e lasciarci un bigliettino con il tuo nome per far sì che tutto si ricollegasse a te”. Nell’ultima parte del suo messaggio, Dosio ha scritto che gesti come questo lo avrebbero spinto a rialzarsi “più forte di prima”.

“Quello che io voglio dirvi e il messaggio che vorrei che coglieste è che dovete sempre rialzarvi, nonostante tutto e nonostante tutti, esattamente come me in questo momento.

[…] Con questo atteggiamento, mi avete soltanto fatto rialzare, solo più forte di prima”, ha scritto.

Denis Dosio: le indagini

Al momento gli inquirenti sarebbero alla ricerca degli autori del gesto anche grazie alle telecamere presenti nella zona e che avrebbero potuto riprenderli. Denid Dosio non è l’unico vip ad esser stato vittima di un episodio simile: prima di lui anche Serena Enardu ha denunciato via social una vicenda del tutto simile.