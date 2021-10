Denis Dosio spopola su OnlyFans: l’ex gieffino ha guadagnato circa 13mila euro in 24 ore

Dopo la non proprio felice esperienza al Gf Vip, Denis Dosio sembra aver trovato il successo su OnlyFans, soprattutto dal punto di vista economico

Qualche settimana fa, Denis Dosio ha deciso di sbarcare su OnlyFans, il social a pagamento che sta riscuotendo un grande successo tra i Vip nostrani. L’ex gieffino pare aver ricevuto ben mille iscritti in meno di 24 ore, dichiarandosi contento e molto soddisfatto del risultato raggiunto.

“Era da tempo che volevo farlo. Credo sia giusto avere un contatto intimo e diretto con i follower. Molta gente mi chiede di parlare per sfogare le proprie ansie, anche dal lato intimo.

Il mio intento è creare un club privato dove le persone possano esporsi liberamente”. Così ha dunque dichiarato Denis in una recente intervista, sottolineando come OnlyFans dia, secondo lui, la possibilità di interloquire con maggior facilità.

Denis Dosio entusiasta di OnlyFans

“Ci sono tante ragazze e ragazzi che non riescono a parlare di tali argomenti con i propri genitori”, ha rimarcato ancora l’ex protagonista del Grande Fratello Vip, dicendosi certo di poter dare qualche consiglio ben accetto alla community libera da pregiudizi, pur con la sua piccola esperienza.

Dando per certe le mille iscrizioni in un giorno al profilo di Denis Dosio e calcolando che un abbonamento costa 15 dollari, il giovane influencer avrebbe dunque guadagnato la bellezza di 15.000 dollari in sole 24 ore, per un corrispettivo di quasi 13.ooo euro.