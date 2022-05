Denis Dosio: primo video bollente con la fidanzata Emy Buono, conosciuto a La Pupa e il Secchione.

Denis Dosio ed Emy Buono si sono conosciuti grazie all’avventura a La Pupa e il Secchione e si sono innamorati. I due sembrano fare sul serio, tanto che hanno pubblicato il primo video bollente di coppia su Only Fans.

Denis Dosio: primo video bollente con Emy

Qualche giorno fa, Denis Dosio ed Emy Buono sono usciti allo scoperto, dichiarando che sono una coppia. Si sono conosciuti nel corso dell’ultima ediizone de La Pupa e il Secchione Show e, pian piano, si sono innamorati. Lui aveva trovato il successo grazie ai programmi di Barbara D’Urso e alla partecipazione lampo al GF Vip, mentre lei aveva già partecipato al reality Ti spedisco in convento. Denis, negli ultimi tempi, è anche uno dei personaggi più seguiti su OnlyFans.

E’ su questa piattaforma che ha pubblicato il primo video bollente di coppia.

Denis ed Emy: primo video bollente su OnlyFans

“Avete capito bene. Ore 20.00 uscirà il primo video con Emy sul mio OnlyFans. Sarà un video hot, super hot. E se farà il record di views nella piattaforma aprirò io stesso l’account Only di Emy, quindi… Ora avete un reale motivo per cliccare in questo dannato link ed entrare.

Ciao“, ha scritto Denis su Instagram per annunciare il primo filmato bollente con la fidanzata. Il tutto, neanche a dirlo, corredato da immagini sexy che li ritraggono a letto insieme.

Emy imbarazzata per il primo video bollente

In merito al primo video bollente, Denis ha aggiunto qualche dettaglio. Dosio ha ammesso che Emy era molto imabarazzata. Ha dichiarato:

“Si vergogna poverina. Non avete idea di cosa ci sta in quel video ahahaha. (…) Only couple! Il primo video insieme su Only è ufficialmente fuori, non avete idea di cosa abbiamo combinato”.

Ovviamente, le parole ‘accattivanti’ di Dosio servono ad avere più visualizzazioni possibili.