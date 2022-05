Denis e Manuel Dosio, le foto: il commento della madre

La madre di Manuel e Denis Dosio ha rotto il silenzio in merito al lavoro dei suoi figli.

A Pomeriggio Cinque Manuel e Denis Dosio hanno parlato del loro lavoro su OnlyFans e la madre dei due, Romina, ha commentato la questione.

Manuel e Denis Dosio: la madre

Manuel e Denis Dosio sono diventati celebri sui social anche a causa dei contenuti osé che posterebbero sulla piattaforma social OnlyFans.

La madre dei due, Romina, è intervenuta a Pomeriggio Cinque commentando la questione e affermando che, visto che i suoi figli non fanno male a nessuno svolgendo il loro lavoro, non ha motivo di vergognarsi.

“Devo dire la verità, io ho cresciuto bene i miei figli e gli ho dato dei valori. Quello che mi preme è che non facciano mai male a nessuno. Semmai nel fare quelle fotografie fanno del male a loro stessi.

Sono cose che se proprio vogliamo dire, danneggiano loro e basta.. Loro però non vedono tutto questo come un danneggiamento e vi spiego perché. Fin da piccoli entrambi hanno frequentato luoghi di calcio o di nuoto, dove erano abituati comunque a stare in gruppo senza troppi vestiti. Si facevano le docce davanti agli altri e per loro quindi è naturale. Questa pandemia ha portato i giovani anche a inventarsi dei lavori.

Giusto o sbagliato che sia. La cose che io mi sono sempre raccomandata è di non far male agli altri e non lo stanno facendo. Io poi di preciso non so bene cosa facciano, non sono iscritta. Non è che guardo i loro video sulla piattaforma. Però so tutto, ciò anche il fatto della Polizia che l’ha fermato perché era in un bosco a girare con un altro ragazzo. Ovviamente all’inizio un attimino spiazzata ci sono rimasta, poi lui mi ha spiegato”, ha confessato la madre di Denis e Manuel Dosio.

Barbara D’Urso, dal canto suo, ha affermato di non avere pregiudizi ma ha anche spiegato: “Solo immaginare che i miei figli potevano essere protagonisti di questa foto io non sarei stata felice. Non posso fingere e non dire quello che penso“.