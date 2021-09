Denise Esposito mostra il pancione: la prima foto sui social

Denise Esposito ha mostrato per la prima volta la pancia sui social: aspetta il quinto figlio di Gigi D'Alessio.

Denise Esposito, fidanzata di Gigi D’Alessio, ha postato sui social la sua prima foto con il pancione ben evidente. La coppia aspetta il primo figlio.

Denise Esposito: la foto del pancione

Durante l’estate 2021 Denise Esposito è stata avvistata per la prima volta durante una vacanza in yacht con il pancione: l’influencer aspetta un figlio insieme al cantante Gigi D’Alessio, che circa un anno fa ha definitivamente messo fine alla sua lunga e importante storia d’amore con Anna Tatangelo (madre di suo figlio Andrea).

Sui social Denise – da sempre riservata per quanto riguarda la sua vita privata – ha postato un’immagine in cui per la prima volta si vede il pancino, e secondo indiscrezioni l’influencer aspetterebbe un maschio in arrivo in autunno. Al momento sulla questione non vi sono state conferme da parte dei due diretti interessati, che hanno preferito vivere la loro relazione con la massima riservatezza.

Denise Esposito: la storia d’amore

I primi avvistamenti di Denise Esposito e Gigi D’Alessio sono avvenuti nei pressi della villa all’Olgiata in cui il cantante aveva vissuto con la sua ex, Anna Tatangelo. Proprio la sua storica compagna non avrebbe preso bene la notizia dell’arrivo del suo primo figlio insieme alla giovanissima influencer e, dopo la loro rottura, avrebbe scagliato alcune frecciatine contro D’Alessio: “Di quel rapporto non mi manca nulla, se n’è andata l’Anna malinconica, che faceva la donnina per mostrare anni in più”, ha dichiarato, e ancora: “Per tanti anni sono stata zitta perché volevo rispettare il mio compagno e i suoi figli.

Però, magari, se potessi tornare indietro, forse qualcosina la direi. Ora non lo dico, però: sono cose che non si possono dire, rischierei di fare piccoli danni. Ma la cosa bella è che chi doveva sapere ha saputo…. Chi ce l’ha messa di più tra i due per cercare di salvare il rapporto? Io, sicuramente. Ma lui lo sa, è cosciente. Al momento non mi manca nulla della nostra vita assieme. Sto bene così”.

Oggi anche Anna Tatangelo sembra aver definitivamente archiviato la storia con Gigi D’Alessio e oggi al suo fianco vi è il rapper Livio Cori.

Denise Esposito: chi è

Laureata in giurisprudenza, Denise Esposito è nata il 19 novembre 1992 e oggi fa parte dell’ordine degli avvocati. Sui social è conosciuta per la sua straordinaria bellezza e oggi è incinta di quello che sarà il quinto figlio di Gigi D’Alessio.