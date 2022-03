Denise Faro presenta “Cambio di rotta”: “Sono tornata a stare bene con me stessa, così è nato il nuovo album”

“Nelle mie canzoni ci sono emozioni vere ed esperienze vissute. Il mio nuovo album è figlio della pandemia”: così Denise Faro presenta “Cambio di rotta"

Con la sua passione per la musica è sbarcata in televisione, in teatro e ha fatto persino il giro del mondo. Ha realizzato il suo sogno, trasformando una passione nel suo mestiere quotidiano. Denise Faro ha mosso i primi passi nel mondo dello spettacolo a Roma, con un ruolo in “Un Medico in Famiglia”, poi è diventata una stellina Dinsey e ha partecipato a recital come “High School Musical” e “Patito Feo”, dividendosi tra Italia e Spagna.

Con la sua musica ha conquistato l’America Latina, vincendo premi importanti in Cile e in Messico (tra cui Il premio “El Festival de Viña del Mar”, che la consacra come promessa del pop), continua con diversi ruoli televisivi in Italia e arriva anche nei teatri e nei cinema statunitensi. Si dedica alla musica, cavalca le radio messicane e argentine e nel 2019 torna in grande stile in Italia aprendo 2 concerti di Vasco a San Siro.

Dopo l’entusiasmo per l’uscita del suo singolo “Jacuzzi”, con un’emozione contagiosa Denise Faro ha raccontato nell’intervista il suo nuovo album, “Cambio di rotta”. Il disco racchiude difficoltà e fragilità che Denise ha dovuto affrontare in quanto donna, tra cui raggiungere l’accettazione in un mondo che non fa altro che dirci quanto siamo sbagliate, il percorso di rinascita e la difficoltà nel far sentire la propria voce.

La sua musica è travolgente, il suo carisma un cavallo di battaglia prezioso, proprio come il suo talento e la sua passione: Denise Faro presenta il suo nuovo album e svela alcuni dei suoi prossimi progetti.

Denise Faro presenta il nuovo album, “Cambio di rotta”

Il nuovo album dell’artista racchiude le esperienze che ha vissuto negli ultimi anni, confidando le emozioni più intime e le storie di vita con cui si è confrontata. Il disco è pubblicato in doppia versione, spagnola (11 canzoni) e italiana (10 canzoni). Inoltre, vanta le collaborazioni con gli artisti messicani Samo e Alexander Acha (solo nella versione spagnola). Il titolo vuole proprio rappresentare la rinascita, il cambiamento e l’evoluzione di una persona.

Attraverso le sue canzoni Denise racconta storie vere, problematiche sociali e manda messaggi positivi al suo pubblico.

Spiegando come ha preso forma “Cambio di rotta”, Denise Faro ha dichiarato: “L’album è figlio della pandemia. Il lavoro è iniziato prima, ma con la pandemia il progetto è stato completato e limato. In quei mesi di lockdown ho avuto modo di pensare e capire. Il titolo non è causale: mi sono resa conto che dovevo tornare a fare qualcosa che mi emozionasse. Stavo facendo cose solo per seguire la moda e far contenti altri. Il mio vero cambio di rotta è stato tornare a me stessa. Il mio album non porta avanti un solo racconto: in ogni canzone ci sono storie diverse, ma ad accumunarle sono le emozioni realmente vissute. Nessuna canzone è stata inserita a caso. Ho voluto trasmettere le mie sensazioni più personali”.

Quindi ha aggiunto: “Nella mia vita in realtà ho vissuto tanti cambi di rotta. Ho cambiato Paesi e vite. Andare in Sud America è stata una grande svolta, lo stesso andare negli Usa. Ma in questo disco parlo di un altro tipo di cambio di rotta: avevo bisogno di tornare a una Denise più sincera, nella musica come nella mia vita. Per esempio, ho tagliato i capelli e ho fatto una tinta scura solo perché lo desideravo io. Me ne sono fregata di quello che dicevano gli altri, che mi preferivano chiara e con i capelli lunghi. Ho fatto una cosa per me stessa, per farmi felice. Così sono anche riuscita ad allontanare persone che ho capito non facevano per me”.

A chi ha bisogno di effettuare un cambio di rotta ma fatica a intraprendere una svolta nella propria vita, Denise dice: “Non è facile fare un cambio di rotta. A volta neppure ci si rende conto che è necessario intraprendere questo cambiamento. Invece, quando non ci si sente più a proprio agio e non ci si sente più nella giusta vita, bisogna essere coraggiosi e distaccarsi dalle abitudini. Talvolta, serve anche restare soli con sé stessi. Per me è fondamentale per conoscersi a fondo. Tuttavia, non è facile, stare soli a volte fa paura. Consiglio di essere coraggiosi e circondarsi di persone che ci fanno bene e ci accettano per quello che siamo. Sono proprio quelle persone che ci aiuteranno moltissimo quando affronteremo un momento difficile”.

L’impegno per il sociale

Per comporre il suo team, Denise si è circondata di donne, all’insegna del girl power. In particolare, la sua manager Noemi è diventata praticamente sua sorella e il singolo “Fuorigioco” (cantato con Samo) è dedicato a proprio a suo fratello, tragicamente morto dopo un anno e mezzo di coma. I ricavati sono destinati all’Associazione Emiliano di Nardo (prende il nome dal fratello), fondata dalla stessa famiglia di Noemi. L’associazione è nata subito dopo la morte di Emiliano, con la voglia di trasformare il dolore in qualcosa di “bello”, che potesse aiutare principalmente giovani e bambini. Con il ricavato di questo singolo, si vuole offrire un importante contribuito a una casa famiglia di Roma, che ha una sede anche in America Latina.

Non è solo madrina di un’organizzazione no profit, Building Peace Foundation, insieme a Sharon Stone. Infatti, a proposito della sua collaborazione al fianco dell’Associazione Emiliano di Nardo, Denise Faro ha sottolineato: “Il lavoro al fianco dell’Associazione nasce quando mi è stata presentata la canzone “Fuorigioco”. All’epoca non conoscevo ancora Noemi, che ora non è solo la mia manager ma è per me una migliore amica. “Fuorigioco” è una canzone intensa, con la voglia di stimolare gli ascoltatori: la vita può cambiare da momento all’altro, non bisogna rimandare i propri sogni. La vita è una: vivila. Con nessun’altra canzone mi emoziono come con “Fuorigioco”. Inoltre, il brano è arricchito da una collaborazione tra le più belle che abbia mai intrapreso: Samo, cantante molto conosciuto in America Latina, ha duettato con me. Io ne sono sempre stata fan e con lui è nata una sintonia quasi magica. Lui ha saputo fare suo il brano. Ha difeso quella storia come se fosse parte della sua famiglia”.

I prossimi progetti

Non solo l’entusiasmo per il suo nuovo album: Denise non nasconde di essere al lavoro su altri progetti. Infatti, ha svelato: “Starò un mese in Argentina per fare promozione e cantare. Sarò occupata tutto il mese di marzo, poi tornerò in Italia, ma successivamente prenderò un nuovo volo aereo, direzione Messico. La promozione proseguirà anche negli Stati Uniti”.

Quindi ha aggiunto: “Ci sono eventi e festival in cui potrò cantare: spero per l’estate di riprendere un tour”.