Denise Pipitone, Alessandro Meluzzi a Quarto Grado: “Impossibile che la mafia non ne sappia nulla”

Alessandro Meluzzi, a Quarto Grado, ha parlato del caso di Denise Pipitone, sottolineando che è impossibile che la mafia non sappia nulla. Secondo lo psichiatra è possibile che la malavita possa avere delle informazioni sul rapimento della bambina.

Denise Pipitone: Alessandro Meluzzi a Quarto Grado

La trasmissione televisiva Quarto Grado, nonostante la diffida di Piera Maggio, mamma della piccola Denise Pipitone, ha deciso di parlare nuovamente del caso della scomparsa della bambina di Mazara del Vallo. Durante la puntata, condotta da Gianluigi Nuzzi, è stato chiesto il parere di Alessandro Meluzzi. Lo psichiatra ha dato il suo parere sulla vicenda della bambina scomparsa a Mazara del Vallo il 1 settembre 2004. Secondo l’esperto gli inquirenti dovrebbero indagare più approfonditamente anche nel contesto della criminalità organizzata siciliana.

La sua sensazione è che potrebbero trovare ulteriori informazioni che riguardano il rapimento di Denise Pipitone.

Denise Pipitone: Alessandro Meluzzi parla della mafia

Alessandro Meluzzi è convinto che la soluzione di questo caso potrebbe trovarsi nel contesto sociale del territorio trapanese. “A volte nelle indagini bisogna restringere lo zoom col microscopio, altre volte per capire qualcosa bisogna allargarlo sul contesto. Voi pensate davvero che in un territorio come Mazara del Vallo nel Trapanese che è la patria di Matteo Messina Denaro (che non c’entra con questo caso), luoghi dove non si può rubare una macchina o un motorino senza che i boss delle mafie locali lo sappiano, possa avvenire una catastrofe di questa natura con la scomparsa di una bambina? E ancora i pescherecci, i depistaggi ecc tutto questo senza che la criminalità organizzata abbia tutte le informazioni?” ha dichiarato Alessandro Meluzzi.

Secondo lo psichiatra la scomparsa della bambina è avvenuta in un contesto in cui la criminalità organizzata tiene sotto controllo molte cose e di conseguenza potrebbe avere delle informazioni utili per le indagini.

Denise Pipitone: le dichiarazioni di Alessandro Meluzzi

Alessandro Meluzzi è convinto che la criminalità organizzata potrebbe avere molte informazioni sulla scomparsa di Denise Pipitone. Lo psichiatra pensa sia doveroso allargare le indagini e ha indicato quella che secondo lui potrebbe essere una buona pista. “Sono territori minati, se non si allargano le indagini in questa zona non si capirà mai perché sono potute accadere queste cose che non sarebbero potute accadere se non avessero avuto fra i registi qualche mente se non raffinatissima almeno abbastanza raffinata” ha dichiarato Meluzzi.