Denise Pipitone, candele alle finestre per l’anniversario della scomparsa

In occasione del 17esimo anniversario della scomparsa di Denise Pipitone è stata lanciata l’iniziativa di mettere le candele alle finestre. L’iniziativa è promossa da don Davide Chrico, per non dimenticare la piccola Denise.

Denise Pipitone, candele alla finestra per l’anniversario della scomparsa

“Un lumino o una candela sul davanzale della propria finestra per non dimenticare“. Con queste parole Mazara del Vallo si prepara a ricordare la piccola Denise Pipitone, scomparsa 17 anni fa, il primo settembre del 2004. L’iniziativa è stata lanciata da don Davide Chirco, responsabile del Seminario vescovile della Diocesi e del Servizio di pastorale vocazionale. “Invito tutti, mazaresi e non, a deporre sul davanzale della propria finestra un lumino o una candela, fare una foto e postarla sui social con l’hashtag #17annisenzaDenise per chi è credente può unire a questo gesto anche una speciale intenzione di preghiera per Denise e la sua famiglia” ha chiesto don Chirco.

Denise Pipitone, il 17esimo anniversario della scomparsa

Don Davide Chrico ha spiegato che si tratta di “un semplice segnale che vuole essere da monito a tutti coloro che sanno e non parlano per paura, ma vuole anche essere un momento di forte unità e di particolare vicinanza a Piera Maggio e Pietro Pulizzi, segnati da un dolore che dura ormai da troppo tempo“. L’iniziativa per il 17esimo anniversario della scomparsa di Denise è stata pubblicizzata anche sui social network, direttamente da Piera Maggio, mamma della bambina socmparsa da Mazara del Vallo il primo settembre 2004.

Tutti coloro che desiderano partecipare possono mettere una candela fuori dalle proprie finestre, per ricordare la piccola Denise Pipitone.

Denise Pipitone: è morto il padre di Piera Maggio

Qualche giorno fa Piera Maggio, la mamma di Denise Pipitone, aveva reso pubblica la notizia della morte di suo padre, Vito Maggio, il nonno della piccola Denise. L’uomo era stato uno dei testimoni ascoltati nel processo di primo grado che si era tenuto al Tribunale di Marsala, per il sequestro della sua nipotina.

“Tre mesi prima della scomparsa di mia nipote Anna Corona mi incontrò per strada e mi mostrò la foto di mia nipote, chiedendomi se non assomigliava a Piero e mi disse: ‘gliela faccio pagare…’, ma non mi fece esplicitamente il nome di Piera” aveva dichiarato Vito Maggio nel 2011. Anche Antonino Pipitone, ex marito di Piera Maggio, aveva parlato della minaccia di Anna Corona, spiegando che glielo aveva raccontato il suocero.