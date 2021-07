Denise Pipitone, Carmelo Abbate: “Sto subendo attacchi vigliacchi di ogni genere”

Carmelo Abbate è sotto accusa per i suoi giudizi espressi nella trasmissione Quarto Grado sul caso di Denise Pipitone. Anche Piera Maggio lo ha accusato.

Denise Pipitone: Carmelo Abbate sotto accusa

Carmelo Abbate, giornalista ospite fisso della trasmissione Quarto Grado, è finito al centro di una forte polemica riguardo i suoi giudizi sul caso della scomparsa di Denise Pipitone. La polemica sembra essere completamente degenerata, tanto che ha ricevuto numerosi insulti e minacce. Una cosa che purtroppo accade molto spesso nel mondo del web. Il giornalista ha voluto annunciare a tutti che qualcuno ha deciso di creare un contatto social con il suo nome, per fare richieste di amicizia e insultare le persone.

Lui stesso ha spiegato che se arrivano richieste di amicizia a suo nome da un profilo che “vi insulta o vi dice che nella mia pagina non siete i benvenuti, fate attenzione. Non sono io“. Il giornalista ha voluto denunciare che sta ricevendo “attacchi vigliacchi” di ogni tipo.

Se qualcuno vi manda richieste di amicizia a mio nome, vi insulta, o vi dice che nella mia pagina non siete i benvenuti. Fate attenzione. Non sono io!

Sto subendo attacchi vigliacchi di ogni genere. — Carmelo Abbate (@carmeloabbate) July 5, 2021

Denise Pipitone: la rabbia di Piera Maggio

Nelle scorse settimane, Piera Maggio, mamma di Denise Pipitone, aveva contattato la trasmissione Quarto Grado, chiedendo di non parlare più del caso della figlia scomparsa, proprio a causa dei giudizi di Carmelo Abbate. Il giornalista aveva dichiarato che la rabbia di Jessica Pulizzi, figlia di Anna Corona e di Piero Pulizzi, era comprensibile. “Una ragazzina di 17 anni che scoprì la relazione extraconiugale della padre Stiamo parlando di una ragazzina, cosa può provare?” aveva dichiarato Abbate, mostrando comprensione nei confronti della ragazza che è stata accusata e assolta per il rapimento di Denise. Queste parole non erano state gradite da Piera Maggio, che ha mostrato un suo messaggio inviato a Gianluigi Nuzzi, prima di passare alle vie legali. Da quel momento molti haters stanno attaccando Carmelo Abbate, arrivando al punto di creare profili fake.

Denise Pipitone: le critiche all’ex pm Maria Angioni

Durante le ultime puntate di Quarto Grado, Carmelo Abbate ha puntato anche il dito contro Maria Angioni, l’ex pm che si era occupata della prima indagine sulla scomparsa di Denise. La donna recentemente aveva rilasciato delle dichiarazioni molto forti, in cui aveva dichiarato di aver trovato la bambina, cosa che poi si è rivelata purtroppo non vera. Il conduttore Gianluigi Nuzzi ha deciso di invitare il magistrato nella sua trasmissione per poter replicare.