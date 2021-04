Denise Pipitone e Olesya Rostova sono la stessa persona? La verità dell’esperto

Il criminalista Salvatore Musio mette a confronto i volti di Denise Pipitone e Olesya Rostova.

Denise Pipitone e Olesya Rostova sono la stessa persona? In tanti si augurano che Piera Maggio possa finalmente riabbracciare la figlia, scomparsa nel 2004 a Mazara del Vallo. L’annuncio della ventenne russa, la quale racconta di essere stata rapita da bambina e di essere cresciuta in un campo rom con una donna non appartenente al suo originario nucleo familiare, ha riacceso le speranze.

Il parere dell’esperto

“Ci sono parti dei due volti che hanno compatibilità“. A dirlo è Salvatore Musio, noto criminalista forense, nella puntata di Pomeriggio 5 andata in onda venerdì 2 aprile. “C’è una certa somiglianza dell’attaccatura dei capelli tra la foto della bambina, della ragazza russa e di Piera Maggio. La concavità del naso a destra è somigliante, anche se parliamo di tratti abbastanza diffusi. Per capire se sia lei avremmo bisogno di analizzare i lobi delle orecchie“.

Le differenze tra Denise Pipitone e Olesya Rostova, tuttavia, non mancano: “In altre foto le labbra sembrano dissimili – ha aggiunto l’esperto – così come anche la forma del volto, in un caso è più tondeggiante mentre nell’altro è più allungato“. Per avere la verità sarà necessario attendere la comparazione del gruppo sanguigno e, nel caso in cui quest’ultimo sia compatibile, anche l’esito del test del DNA.