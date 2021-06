Denise Pipitone è viva? Si parla di presunto ritrovamento. Piera Maggio invita alla cautela e al buon senso.

Denise Pipitone è viva? Di recente in tv si parla di un presunto ritrovamento della bimba sparita da Mazara del Vallo (Trapani) il 1° settembre 2004. Nulla di certo, sia chiaro, solo voci e ipotesi al momento. La madre di Denise, Piera Maggio, ha inviato alla cautela e al buon senso, in quanto non ha ancora fatto abitudine al dolore nonostante gli anni passati.

Riguardo al fatto che Denise possa essere ancora viva, tale supposizione proviene dalla pm Maria Angioni. Quest’ultima, nel corso di un suo intervento a Storie italiane, ha dichiarato di avere la “personale certezza di aver individuato Denise Pipitone”. Mamma Piera non ha smentito le affermazioni di Angioni.

Denise Pipitone è viva? Angioni l’avrebbe individuata

In una recente puntata di Storie italiane, la pm Maria Angioni ha rilasciato dichiarazioni che, se si rivelassero fondate, potrebbero dare una drastica svolta alla vicenda di Denise Pipitone. Angioni si è detta certa di avere individuato la figlia di Piera Maggio e Piero Pulizzi. Il magistrato ha aggiunto di aver passato tutte le informazioni del caso alla procura e all’avvocato Giacomo Frazzitta, che a sua volta le ha trasmesse alla sua assistita Piera Maggio.

Denise Pipitone è viva? L’invito di Giacomo Frazzitta e Piera Maggio

Giacomo Frazzitta ha però raccomandato tutti ad andarci piano, tramite le seguenti dichiarazioni riportate da Biccy.it: “Invitiamo tutti – giornalisti, magistrati o avvocati – alla massima cautela nel momento in cui si diffondono notizie che possono essere infondate o contenenti elementi non riscontrati o non riscontrabili e che possono costituire un ostacolo al lavoro della procura di Marsala”.

Quasi ventiquattro ore dopo le dichiarazioni di Maria Angioni, anche Piera Maggio ha rotto il silenzio. La madre di Denise è intervenuta su Facebook e Twitter, ribadendo l’invito dell’avvocato Giacomo Frazzitta. Piera ha chiesto buon senso e cautela circa la situazione: “La nostra parola d’ordine è CAUTELA e BUON SENSO. Non ci abbiamo ancora fatto l’abitudine sul nostro dolore, chissà perché…. detto questo, grazie”.

Denise Pipitone è viva? Piera Maggio non smentisce le dichiarazioni di Angioni

Non bisogna sorprendersi delle dichiarazioni di Piera Maggio. La mamma di Denise ha chiesto semplicemente di fare attenzione e di andarci con i piedi di piombo riguardo agli ultimi sviluppi del caso. Maggio non ha tuttavia smentito le dichiarazioni del pm Maria Angioni, né tantomeno ha invitato i suoi follower a non dare credito al magistrato.