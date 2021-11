Il gip di Marsala, Sara Quittino, si riserva sulla richiesta di archiviazione per Anna Corona. L'avvocato di Piera Maggio si è opposto all'istanza.

Piera Maggio, mamma di Denise Pipitone, fa di tutto per tenere aperto il caso e arrivare alla verità in merito alla sparizione di sua figlia, che da anni spera di riabbracciare: intanto il gip si è riservato di decidere sulla richiesta di archiviazione per Anna Corona.