Denise Pipitone, il teste al processo dell’ex pm Angioni: “Non so nulla della telecamera”

Colpo di scena al processo dell'ex pm Maria Angioni, la donna che aveva lavorato al caso di Denise Pipitone: le accuse di falsa informazione

Nella giornata di ieri, lunedì 24 Ottobre 2022, si è tenuta presso il Tribunale di Marsala un’udienza del processo che vede imputata l’ex pm Maria Angioni, la donna che aveva lavorato tempo fa sul caso Denise Pipitone.

Caso Denise Pipitone, bufera sull’ex pm Angioni: cosa sta succedendo

Maria Angioni è a processo da Dicembre 2021 con l’accusa di false informazioni al pubblico ministero. La Angioni, nel Maggio dello stesso anno, aveva parlato per la prima volta di tentativi di depistaggio e intralcio delle indagini sul caso Pipitone e per questo è stata convocata dalla Procura di Marsala come persona informata dei fatti. Durante l’udienza tenuta ieri, davanti all’interrogatorio dell’accusa, l’ex maresciallo dei carabinieri Francesco Lombardo, ha smentito a sorpresa una delle tesi dell’Angioni, dichiarando di non sapere nulla della telecamera di sorveglianza che, ai tempi, avrebbe potuto intercettare le conversazioni di Jessica Pulizzi.

Le vecchie dichiarazioni di Maria Angioni

La Angioni aveva riferito di aver saputo proprio dal carabiniere dell’esistenza di questa telecamera, il teste, però, ha dichiarato di non saperne nulla. Le informazioni, secondo lui, sono state riferite in maniera inesatta dalla Angioni.