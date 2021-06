Denise Pipitone, inviati di “Chi l’ha visto?” aggrediti e cacciati da Mazara del Vallo

Gli inviati di "Chi l'ha visto?" si sono recati a Mazara del Vallo per un servizio sulla piccola Denise Pipitone, ma sono stati aggrediti e cacciati.

Gli inviati di “Chi l’ha visto?” si sono recati a Mazara del Vallo per un servizio sulla piccola Denise Pipitone, ma sono stati aggrediti e cacciati. Sono volate parole forti, insulti e anche minacce. Il video è stato mandato in onda durante la puntata del 2 giugno.

Denise Pipitone: iniati di “Chi l’ha visto?” aggrediti a Mazara del Vallo

Le trasmissioni televisive, da diversi mesi, si stanno occupando nuovamente del caso della scomparsa di Denise Pipitone. Questa attenzione mediatica ha permesso di muovere qualcosa a livello delle indagini. La trasmissione che ha permesso di riaprire il caso è “Chi l’ha visto?“, ma nella puntata del 2 giugno qualcosa è andato storto. Durante la puntata Federica Sciarelli ha spiegato che una delle troupe del programma è stata aggredita a Mazara del Vallo.

Nel video, mandato in onda, si sono visti inviati e cameraman che scappavano da un uomo che li ha aggrediti e insultati. “Andatevene pezzi di m…a, bas….i, schifosi, siete solo dei pezzi di m…a, via da qui” ha urlato l’uomo.

Denise Pipitone, le parole di Federica Sciarelli

Il video andato in onda a “Chi l’ha visto?” ha mostrato gli inviati del programma aggrediti da un uomo per le strade di Mazara del Vallo, dove da diverso tempo sono in cerca di nuovi dettagli e verità sul caso di Denise Pipitone.

“Ovviamente sono solo poche persone di Mazara a fare così. Non è bello, perché i giornalisti stanno facendo il loro lavoro. Ma bisogna dire che sono poche persone. La maggior parte degli abitanti partecipa alla ricerca di Denise, abbiamo visto anche tante fiaccolate” ha voluto specificare Federica Sciarelli, sottolineando che ci sono anche tante persone che sono vicine alla famiglia della piccola Denise.

Denise Pipitone, altre minacce per l’intervista ad Anna Corona

Oltre all’aggressione mandata in onda da Federica Sciarelli, gli inviati di “Chi l’ha visto?” hanno dovuto affrontare anche altre minacce quando hanno cercato di intervistare Anna Corona. Una giornalista si è recata sotto casa della madre di Jessica Pulizzi per cercare di farsi rispondere a qualche domanda. Ad un certo punto è uscito di casa un uomo che ha iniziato a minacciarla. “Vi stiamo guardando perché prima o dopo fate una brutta fine” ha dichiarato l’uomo. La presenza dei giornalisti a Mazara del Vallo, che fanno il loro lavoro e che cercano di arrivare alla verità, sta dando molto fastidio ad alcune persone del posto.