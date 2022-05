Denise Pipitone, l’avvocato: “Va cercata viva, il corpo non è stato mai ritrovato”

La differenza fra delusione e presa d'atto del decesso: secondo l’avvocato di sua madre Denise Pipitone “va cercata viva, il corpo non è stato mai ritrovato”

Sulla vicenda giudiziaria ed umana di Denise Pipitone l’avvocato della madre fa una importante precisazione, anche per mettere fine ad una serie di ipotesi che trovano solo credibilità nella vulgata media e non nei fatti: “Va cercata viva, il corpo non è stato mai ritrovato”.

Insomma, quello che la legale Ottavia Villini fissa una volta per tutte è il canone della annosa vicenda, quello e da quale presupposto partire per cercare di capire dove possa essere finita la bambina scomparsa da Mazara del Vallo, in Sicilia, il primo settembre del 2004.

Denise Pipitone “va cercata viva”

Denise Pipitone è dunque ancora viva o quanto meno, secondo le affermazioni dell’avvocato Villini, nel suo caso esiste una presunzione di esistenza non ancora sconfessata oltre ogni ragionevole dubbio da dati certi.

Non esiste neanche la prova provata della sua morte. La riprova sta tutta nella lotta indomita di Piera Maggio che non è mai arresa fino a ora, e continuerà a lottare. Ecco il senso delle affermazioni dell’avvocato Ottavia Villini, che senza alcune remora afferma: “Sono state svariate in questi anni le segnalazioni di avvistamenti di ragazzine che potevano essere Denise”. E ancora, in ordine all’ultima segnalazione su Denise: “Ma quest’ultima ci è risultata particolarmente significativa per una pluralità di aspetti, che necessitavano di doverosi riscontri”.

L’ultima illusione con la ragazza romena

La legale fa riferimento ad una ragazza che vive in Romania che pare avesse una forte somiglianza con Denise ma che alla prova del Dna si era rivelata essere altra persona. Tuttavia l’avvocato non vede una sconfitta ma la speranza che forse a furia di cercare alla fine si trovi. Ha chiosato la Villini: “Ritengo che non debba darsi per scontato che la bambina sia stata uccisa, non emerge da nessuna parte.

Considerato che non si è mai ritrovato il corpo, Denise va cercata viva.”