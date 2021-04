La genetista al lavoro sul caso di Denise Pipitone ha dichiarato di essere in attesa che dalla Russia mandino il gruppo Sanguigno di Olesya Rostova.

Emergono nuovi dettagli sul caso Denise Pipitone, tornato alla ribalta negli ultimi giorni dopo l’appello lanciato da una ragazza russa che afferma di non conoscere la sua madre naturale. Intervistata dall’agenzia Dire la genetista Marina Baldi ha infatti dichiarato di essere ancora in attesa del gruppo sanguigno di Olesya Rostova, tramite il quale sarà possibile appurare se si tratta o meno della bambina scomparsa da Mazara del Vallo nel 2004.

Caso Denise Pipitone, parla la genetista

“Sono incaricata di comparare il Dna di Denise Pipitone con quello di Olesya Rostova, ma siamo ancora in attesa che dalla Russia ci mandino il gruppo sanguigno della ragazza. Al momento né io né l’avvocato Giacomo Frazzitta abbiamo informazioni. Questo è un dato di fatto”, ha dichiarato la dottoressa Baldi, specificando poi che: “Olesya dopo aver fatto l’annuncio in televisione e’ stata ‘blindata‘ quindi non ci si può parlare e bisogna soltanto aspettare che le autorità russe decidano come muoversi”.

La genetista ha poi rigettato le ipotesi lanciate dalla trasmissione televisiva Pomeriggio 5, secondo la quale la ragazza russa non sarebbe la figlia naturale della famiglia in cui ha vissuto finora: “Alcuni ‘scoop’ televisivi al momento non sono notizie perché siamo ancora in attesa di avere dalla Russia dei dati, che saranno utilizzati non appena ci saranno resi disponibili.

Non è una novita’ che Olesya non sia figlia di una nomade, magari potrebbe essere figlia di un’altra famiglia russa, ma non credo che siano riusciti a fare cosi’ velocemente un test sull’etnia”.

Il test del DNA

Nel caso il gruppo sanguigno dovesse corrispondere con quello di Denise Pipitone, sarà dunque possibile effettuare il test del DNA: “Se il gruppo corrisponde possiamo procedere se non corrisponde vuol dire che sicuramente non è Denise. Da questo punto di vista non abbiamo dubbi. […] Se il profilo è già fatto ci si impiega un quarto d’ora, mentre se il profilo è da fare ci si può impiegare una giornata, due al massimo”.

Nel frattempo è stato annunciato che nella giornata di lunedì la televisione russa annuncerà in diretta i risultati della comparazione tra il gruppo sanguigno di Olesya Rostova e quello di Denise Pipitone: “Questo potrebbe essere, so che e’ in programma una nuova diretta. Ma per noi l’importante è capire se questa ragazza è o non è Denise, poi la trasmissione e gli ‘scoop’ non ci interessano, a noi interessa esclusivamente dare una risposta alla signora Piera Maggio, che sta aspettando da 17 anni. Punto. Se si trattasse davvero di Denise sarebbe un miracolo fantastico”.