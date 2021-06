Denise Pipitone è viva, la guardia giurata sulla zia di Mariana: “Era lei, l’ho riconosciuta”

A Storie Italiane parla la stessa guardia giurata che realizzò il video della dona rom a Milano.

Durante la puntata di oggi, martedì 15 giugno 2021, ospite a Storie Italiane, Felice Grieco, la guardia giurata che riprese nel famoso il video la donna rom di Milano che aveva con sé una bambina, la quale somigliava in maniera impressionante a Denise Pipitone.

Grieco è intervenuto per commentare quelli che sono gli ultimi aggiornamenti sulla caso della piccola scomparsa nel 2004 a Mazara del Vallo:

A seguito delle dichiarazioni della giovane Mariana, la guardia giurata ha confermato con estrema sicurezza di avere riconosciuto nella zia della ragazza la donna presente nel video:

A Storie Italiane si pone spesso l’attenzione sul caso della piccola Denise, soprattutto dopo la riapertura delle indagini, a seguito della falsa segnalazione della russa Olesya Rostova. Anche la guardia giurata, dunque, riconosce la donna indentificata da Mariana, la presunta rom che avrebbe rapito Denise, e confessa pure di essere spesso in contatto con l’ex pm Angioni.

Tuttavia, sottolinea di non conoscere nessun particolare rilevante:

“L’avvocato Frazzitta mi ha chiesto un gran riserbo, di non divulgare la notizia, cosa che io ho rispettato. Non parlo di questa storia né divulgo i documenti che io ho di Mariana. Ho fatto delle ricerche in quel periodo, i campi rom in Francia sono stati sgombrati e le persone sono state trasferite agli hotel, ma io non sono riuscito a risalire alla struttura esatta”.