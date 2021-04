Denise Pipitone, la madre Piera Maggio si trova ricoverata in ospedale

Piera Maggio, la madre di Denise Pipitone, è ricoverata in ospedale: lo ha reso noto il suo avvocato spiegando che non è partita per la Russia.

Mentre Olesya Rostova, la ragazza russa che sta cercando la propria madre naturale, è già stata sottoposta a test del Dna per verificare se possa essere Denise Pipitone, la madre di quest’ultima si trova ricoverata in ospedale per un problema di salute imprecisato.

Denise Pipitone: madre ricoverata

Inizialmente si pensava che una volta ricevuta la segnalazione Piera Maggio fosse subito partita per la Russia. L’avvocato, a cui ha dato mandato per seguire le indagini, ha però precisato alla redazione di Chi l’ha visto? che in questo momento la donna è in ospedale per un non meglio precisato problema di salute.

Intanto la ragazza russa si è già sottoposta al test del Dna, la prova che potrà dare l’ultima parola in merito alla sua somiglianza con la madre di Denise.

Osservando le fotografie gli zigomi e lo sguardo delle due sono molto simili, anche se andando ad analizzare l’immagine di Olesya con quella della bimba scomparsa 17 anni fa le somiglianze sono quasi nulle.

Ad accendere le speranze era stato anche il passato della giovane, molto simile a quello della figlia di Piera Maggio. Quando aveva 4 anni è stata rapita da una donna di etnia Rom che dopo qualche anno è stata arrestata: a quel punto lei è finita in un orfanotrofio dove ha assunto il nome attuale.

I dubbi rimangono comunque molti, a partire dal fatto che la ragazza ha detto di non ricordare nulla di italiano quando invece Denise, al momento della scomparsa, lo parlava bene