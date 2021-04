Nel corso della trasmissione RAI "Chi L'Ha Visto?", Piera Maggio la madre di Denise Pipitone rivela dei retroscena mai diffusi pubblicamente.

Il caso della scomparsa della piccola Denise Pipitone prende un nuovo colpo di scena inaspettato. Dopo la recente strana vicenda della ragazza russa che alla fine si è rivelata non essere Denise, Piera Maggio è tornata a parlare. Le sue ultime dichiarazione, durante la trasmissione RAI “Chi L’Ha Visto?”, hanno sollevato il velo su una indiscrezione mai rivelata pubblicamente, ma già messa agli atti degli inquirenti.

Denise Pipitone, la mamma a Chi l’ha visto

Le indagini in seguito alla sparizione di Denise si erano subito concentrate nell’ambito famigliare. La storia di questa famiglia infatti è particolarmente contorta. Denise Pipitone è stata riconosciuta da Toni Pipitone ma, a sua insaputa, è figlia biologica di Pietro Pulizzi, ex marito di Anna Corona.

Questa relazione è stata subito analizzata dagli inquirenti.

Infatti nei mesi precedenti al rapimento non erano stati pochi gli episodi di intimidazione e vandalismo messi in atto da Anna Corona, per la gelosia. Questa gelosia però non sembrava essere per il marito.

Anna Corona e la gelosia per Piera Maggio

Nelle sue ultime dichiarazioni Piera Maggio decide dunque di rivelare un dettaglio non di poco conto.

Secondo la madre di Denise, Anna Corona avrebbe mostrato spesso di essere gelosa di Piera Maggio, non per la relazione con l’ex marito, ma proprio nei suoi confronti. Questo apre le porte a un interesse di Anna in Piera.