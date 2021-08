Denise Pipitone, morto il nonno materno: l’addio di Piera Maggio

Il padre di Piera Maggio e nonno di Denise Pipitone è morto: ad annunciarlo è stata la stessa madre della bimba scomparsa 17 anni fa.

Lutto per la famiglia di Denise Pipitone, la bimba scomparsa da Mazara del Vallo nel 2004: la madre Piera Maggio ha annunciato la morte di suo padre nonché nonno della bimba. Questo il messaggio condiviso sui suoi canali social: “Non c’è età che tenga per l’amore dei figli per i genitori.

Ciao papà“.

Denise Pipitone: è morto il nonno

Tantissimi i messaggi di cordoglio e vicinanza comparsi in pochi minuti sotto i suoi post, da ha ricordato l’uomo (“persona meravigliosa, faceva il mercato al mio paese e da sempre i miei nonni erano clienti fissi“) a chi ha espresso rammarico e tristezza per il fatto che non potrà riabbracciare Denise quando tornerà a casa.

Denise Pipitone, è morto il nonno: le recenti parole di Piera Maggio

Piera Maggio era tornata ad esprimersi sulla scomparsa della figlia nell’ambito degli “Incontri del Principe” tenutisi presso il Grand Hotel Principe di Piemonte di Viareggio. La madre di Denise aveva ribadito di aver fin da subito avuto la percezione che chi avesse rapito la bimba la conoscesse e la volesse per una motivazione precisa: un’ora dopo la sparizione, ha aggiunto, lei aveva già in mente dei nomi. “Avere una figlia strappata così violentemente è una cosa che non auguro nessuno.

Nessun genitore dovrebbe mai provarlo nella vita. Non abbiamo mai perso la speranza di riabbracciare Denise“, aveva affermato.