Denise Pipitone, nella lettera anonima compare il nome di Gaspare Ghaleb: “Sono stati loro”

L'autore della lettera anonima che dice di conoscere particolari sul caso di Denise Pipitone ha fatto il nome di Gaspare Ghaleb.

Nella lettera ricevuta dal legale di Piera Maggio Giacomo Frazzitta e inviata da un anonimo che asseriva di sapere dei dettagli sul caso di Denise Pipitone compaiono tre nomi tra cui quello di Gaspare Ghaleb, l’ex fidanzato di Jessica Pulizzi che mercoledì 7 luglio 2021 la Procura di Marsala ha interrogato per sei ore come persona informata sui fatti.

Gaspare Ghaleb nella lettera anonima

A rivelarlo è stata la trasmissione “Chi L’ha visto?” in onda su Rai Tre. La missiva, il cui autore non si è ancora palesato nonostante i diversi appelli della madre e dell’avvocato, contiene alcuni particolari molto precisi sul giorno della scomparsa della bimba. Il mittente parla di due donne e del ragazzo di Jessica Pulizzi spiegando che mentre tornava da lavoro, intorno alle 12.30-13, ha visto un’auto ad alta velocità sorpassare le vetture ferme in coda.

“Si mette correndo nella mia carreggiata e mi tocca specchio e auto, faceva caldo e avevo i finestrini aperti, mi sono accostato e ho guardato dal visore e vedo e sento una bambina gridare ‘Aiuto mamma aiuto’“, ha raccontato l’anonimo.

Gaspare Ghaleb nella lettera anonima: “Ho visto tutto”

Era un’auto blu scuro, ha continuato, con al lato guida “il tunisino il ragazzo di Gessica Polizzi“. Ha dunque sottolineato che la bambina gridava forte e piangeva chiedendo aiuto: “Come ho immaginato io era buttata dietro dalla signora che la teneva con i piedi oppure a fianco messa bassa perché l’altra donna si è girata e le ha messo le mani sulla bocca per non farla urlare“, ha aggiunto.

Infine la sicurezza che Denise sia stata rapita proprio da queste tre persone che ha visto tra cui Gaspare: “Ho paura di parlare, ho famiglia e figli ma andate al sicuro, sono loro tre . Sono stati loro al cento per cento“.