Denise Pipitone, palloncini a forma di cuore a Mazara per il suo 21mo compleanno: “Papà ti ha fatto questo regalo, palloncini blu, dalla Stele di Mazara"

Denise Pipitone e lo strazio dei suoi 21 anni trascorsi lontana da chi la ama e forse lontana dall’esistenza stessa, i palloncini a forma di cuore per il suo compleanno lanciati oggi in piazza Macello a Mazara del Vallo hanno forse lo scopo di esorcizzare quell’orrore.

A lanciarli Mamma Piera Maggio e papà Pietro Pulizzi, che così hanno voluto omaggiare la loro bambina che oggi sarebbe donna.

Denise Pipitone, palloncini per il compleanno nella piazza della stele

E le parole, riportate su Facebook, sono state toccanti: “Denise, papà ti ha fatto questo regalo. Palloncini Blu, nella Stele di Mazara del Vallo”. Denise è scomparsa, probabilmente a seguito di un rapimento, all’età di 4 anni, ed oggi, 26 ottobre compirebbe ventuno anni.

Ecco perché i genitori oggi hanno anche voluto pubblicare foto e ricordi della figlia scomparsa.

Palloncini per il 21mo compleanno di Denise Pipitone e le parole di mamma e papà

Palloncini blu e argento con scritte d’amore hanno preso il volo sulla stele piantata in piazza Macello. Quella stele che ricorda una bambina che non doveva diventare un mistero o un argomento per infotainment. La chiosa dei due genitori è stata straziante: “Sappi sempre, ovunque tu sia, che la tua vera famiglia ti ama e non ti ha mai dimenticata.

Nel cuore e nella mente tu ci sei”.

Non solo palloncini per il compleanno ma anche una nuova age progression per Denise Pipitone

Nelle ore precedenti era stata diffusa la nuova age progression di Denise. L’immagine ricostruisce come potrebbe essere oggi la bambina e il nuovo invecchiamento è stato realizzato su commissione dalla specialista forense Usa Paloma Joana Galzi.