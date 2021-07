Denise Pipitone, Piera Maggio alla figlia: “Se solo sapessi quante belle persone hai intorno”

Piera Maggio, mamma della piccola Denise Pipitone, ha scritto un messaggio per la figlia, sottolineando quante belle persone ha intorno.

Denise Pipitone: il dolce messaggio di Piera Maggio alla figlia

Denise Pipitone è scomparsa a Mazara del Vallo 17 anni fa, quando aveva solo 4 anni. Il suo rapimento ha sconvolto l’Italia e ancora oggi l’attenzione sul caso è molto alta, nella speranza di poterla presto ritrovare. Piera Maggio, mamma di Denise, ha scritto un messaggio bellissimo sui social, indirizzato direttamente a sua figlia. “Denise, se solo sapessi quante belle persone hai intorno.

In tutti questi anni, hai acquisito tanti zii e nonni, gente che hanno imparato a volerti bene così come mamma e papà hanno voluto” sono le parole scritte dalla donna. Un messaggio di grande amore nei confronti di Denise, non solo da parte di sua mamma e suo papà, ma anche di tutte le altre persone che sperano possa finalmente tornare a casa.

Denise Pipitone: le parole di Piera Maggio

In questa occasione Piera Maggio ha voluto scrivere direttamente a sua figlia, nella speranza che possa leggere il suo messaggio. Nel corso del tempo ha affidato molti messaggi ai social network, in cui ha sempre parlato della sua bambina e delle indagini in corso. In questi giorni ha riportato una citazione che ha colpito moltissimo tutti. “Il male non rimane mai senza punizione, ma a volte la punizione è segreta” ha scritto, usando le parole di Agatha Christie. Una frase che non può che essere associata a quello che è successo alla piccola Denise Pipitone e al caso che ha letteralmente sconvolto l’Italia.

Denise Pipitone: le indagini

Le indagini sul caso di Denise Pipitone si sono riaperte dopo che l’attenzione è tornata sul caso in seguito alla segnalazione proveniente dalla Russia, che poi purtroppo si è rivelata del tutto inutile. Sono passati 17 anni da quando la bambina è scomparsa e la sua famiglia non ha ancora avuto sue notizie, ma continua questa battaglia con grande coraggio. In seguito alla pista Russa, ci sono state altre segnalazioni, come la rom di Scalea o la ragazza trovata dall’ex pm Maria Angioni. Tutte segnalazioni che non hanno portato a Denise. Piera Maggio ha chiesto di continuare a segnalare, ma sempre con estrema cautela e soprattutto non in contesti al di fuori di quelli adeguati.