Denise Pipitone, rintracciata la nomade con cui fu trovata Olesya Rostova: “Ma non è mia figlia”

La nomade con cui era stata vista Olesya Rostova, la ragazza russa somigliante a Denise Pipitone, ha confermato di non essere la madre della giovane.

Chi l’ha visto? è tornato a parlare del caso di Denise Pipitone e di Olesya Rostova, la ragazza russa in cerca della sua famiglia finita al centro della cronaca per una sua presunta somiglianza con Piera Maggio, la mamma della bimba di Mazara scomparsa nel 2004: la trasmissione russa che si era occupata della vicenda ha rintracciato la nomade che era stata trovata con la giovane quando era ancora bambina.

Denise Pipitone, rintracciata la vista con Olesya

A distanza di cinque mesi dal test del Dna che aveva accertato che Olesya non era Denise Pipitone, il programma ha dunque intervistato Valentina Rota, che ha confermato di conoscere la ragazza russa ma di non essere sua madre. “Non l’ho rapita: era la figlia della mia ex nuora e l’ho presa con me“. La donna ha spiegato che che suo figlio si era separato dalla sua ex moglie la quale aveva una bimba piccola a(vuta da un altro uomo).

Così Valentina, una volta morto suo figlio, ha accolto la nuora e sua figlia in casa sua e si è presa cura di loro fino a quando la donna “è andata via e mi ha lasciato sua figlia“.

Purtroppo nn ci sono fotografie e la nomade non ricorda il nome né il cognome della nuora. La cosa certa è che non è lei la mamma di Olesya: sottoposta al test del Dna, l’esito non ha individuato alcuna comparazione.

La situazione si è complicata quando in trasmissione sono intervenuti i figli e i nipoti della nomade: tutti hanno fatto gli esami e gli esperti hanno trovato una compatibilità, anche se Olesya e la ragazza con cui alla fine scambia un abbraccio davanti alle telecamere non sanno che grado di parentela abbiano.