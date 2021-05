Denise Pipitone, sospetti del pm di Marsala sull’ex poliziotto innamorato dell’amica di Anna Corona

Il pm di Marsala nutre non pochi sospetti sull'ex poliziotto che ha una storia d'amore con l'amica del cuore di Anna Corona.

Sul caso di Denise Pipitone ci sono stati non pochi depistaggi. Il pm di Marsala nutre molti sospetti sull’ex poliziotto che è legato sentimentalmente all’amica del cuore di Anna Corona. A riportare la notizia è il Corriere della Sera.

Denise Pipitone, i sospetti del pm di Marsala

Continuano ad emergere nuovi dettagli sul caso della scomparsa di Denise Pipitone. Durante le indagini ci sono stati molti depistaggi, che potrebbero essere collegati alla storia d’amore tra un poliziotto e l’amica del cuore di Anna Corona. A riportare la notizia è stato il Corriere della Sera, che ha interpretato le parole dell’ex pm di Marsala, Maria Angioni, che ha lanciato accuse e sospetti molto specifici, anche durante le sue apparizioni in televisione.

“Allora tutte le persone sottoposte a intercettazioni sapevano di essere sotto controllo. A un certo punto ho fatto finta di smettere di intercettare e poi ho ripreso da capo con forze di polizia diverse” ha spiegato l’ex pm. Questo significa che c’era qualcuno che forniva informazioni sulle intercettazioni e che cercava di depistare le indagini.

Denise Pipitone, la notizia degli indagati

“Dichiarazioni un po’ fantastiche, del tutto prive di fondamento” ha commentato l’ex procuratore Alberto Di Pisa.

Sono passati 17 anni dalla scomparsa di Denise Pipitone da Mazara del Vallo, ma qualcosa si sta muovendo. La scorsa settimana, la trasmissione Quarto Grado, ha rivelato che ci sono due indagati in questa vicenda, ovvero Anna Corona, ex moglie del padre della piccola Denise, e Giuseppe Della Chiave, nipote del testimone sordomuto. Una notizia che ha scatenato un’accesa polemica, perché nessuno aveva ancora rivelato queste informazioni, che devono ancora trovare conferme. “Lo trovo aberrante, anche per gli stessi indagati. Restiamo qui ad attendere che Denise venga riportata a casa” ha commentato Piera Maggio dopo aver scoperto la notizia dalla televisione.

Denise Pipitone, le parole dell’avvocato di Anna Corona

Anna Corona potrebbe essere uno dei nuovi indagati di questo caso. La figlia Jessica Pulizzi era già stata assolta in ogni grado. “Non presenta nessuno qui, non una carta, non un avviso di garanzia, solo del fango lanciato in diretta tv” pare sia stato il suo sfogo con il legale Gioacchino Sbacchi. “Inseguiamo le notizie col telecomando. Un atto certamente collegato alla mia assistita è l’ispezione compiuta nella casa in cui abitava 17 anni fa, alla ricerca di non so cosa. In un garage i carabinieri sollevavano una botola davanti alle telecamere, senza che noi ne sapessimo niente. O meglio apprendendo tutto anche in diretta tv. No, la giustizia non può funzionare così” ha dichiarato l’avvocato.