Denise Pipitone, sotto interrogatorio l’ex fidanzato di Jessica Pulizzi Gaspare Ghaleb

Proseguono le indagini sul caso di Denise Pipitone: ora è sotto interrogatorio Gaspare Ghaleb, l'ex fidanzato di Jessica Pulizzi.

Mentre proseguono le ricerche di Denise Pipitone e continuano le indagini per fare luce sul caso, Gaspare Ghaleb, l’ex fidanzato di Jessica Pulizzi, è sotto interrogatorio.

Denise Pipitone, sotto interrogatorio Gaspare Ghaleb

Proseguono senza sosta le ricerche di Denise Pipitone, la piccola scomparsa nel 2004 e che oggi avrebbe 21 anni.

La mamma Piera Maggio non si arrende e chiede restino accesi i riflettori sulla vicenda, affinché si arrivi alla verità e sia fatta giustizia. Non si fermano le indagini sul caso di Denise, che i genitori sperano di poter presto riabbracciare.

Ora sotto interrogatorio dei pm di Marsala è Gaspare Ghaleb, che viene sentito come testimone assistito perché nel processo sulla scomparsa di Denise fu indagato e condannato con l’accusa di false testimonianze a pubblico ministero.

In quell’occasione, invece, Jessica – da subito sospettata di aver fatto sparire la piccola – era stata assolta dall’accusa di sequestro di persona.

Denise Pipitone, chi è Gaspare Ghaleb

Gaspare Ghaleb è l’ex fidanzato di Jessica Pulizzi, la prima figlia del vero padre di Denise, Piero Pulizzi. L’ex compagno di Jessica pare fosse coinvolto nella vicenda o in qualche modo a conoscenza dei fatti.

A insospettire sul coinvolgimento di Gaspare e Jessica sono le dichiarazioni controverse da loro rilasciate in Tribunale.

Ad aggravare il quadro sarebbero delle intercettazioni fra loro e Anna Corona, madre di Jessica ed ex moglie di Piero Pulizzi.

Gaspare Ghaleb è l’unico condannato del caso Denise Pipitone. La sua ex fidanzata è stata assolta in tre gradi di giudizio dall’accusa di aver rapito Denise, lui è stato condannato per aver mentito.

Denise Pipitone, le indagini su Gaspare Ghaleb

Il maresciallo Francesco Lombardo ha raccontato che la mattina in cui di Denise si sono perse le tracce, “sia Jessica sia Gaspare sono fuori”.

Lei si trova “nella zona in cui sparisce Denise, Gaspare è molto vicino, ma sono agganciati in celle diverse”.

A distanza di anni, mentre la vicenda resta avvolta nel mistero, gli inquirenti si chiedono perché Gaspare Ghaleb abbia mentito. Si teme avesse qualcosa da nascondere, forse non ricordava bene alcuni episodi o magari, attraverso le sue parole, pensava di aiutare qualcuno realmente coinvolto nel rapimento. I dubbi irrisolti restano molti.