Denise Pipitone, spunta l’ipotesi di una stanza segreta: cosa risulta dai dati catastali

Nella casa di Anna Corona potrebbe esserci stata una stanza segreta alta un metro e mezzo: è la nuova ipotesi sul caso di Denise Pipitone.

Mentre continuano le indagini sul caso di Denise Pipitone, spunta l’ipotesi di una stanza segreta in cui la bimba potrebbe essere rimasta per diversi giorni: a suggerirlo sono i dati catastali della caa incriminata di Anna Corona, recentemente perquisita.

Denise Pipitone: ipotesi stanza segreta

La camera in questione, di cui si è parlato sul Giornale di Sicilia dopo qualche indiscrezione trapelata nel corso della puntata di Quarto Grado, sarebbe sarebbe una delle camere della casa della madre di Jessica Pulizzi. Una staza che sarebbe stata alta circa 4 metri come risulterebbe da documenti catastali ma che oggi misura circa la metà. Il sospetto è che sia stata creata una stanza segreta alta più o meno un metro e mezzo.

A far emergere il dettaglio sarebbe stato un problema nato dopo il tentato acquisto dell’immobile nel 2005. All’epoca un uomo, interessato all’acquisto dell’appartamento, dovette infatti rinunciarvi per via di alcune difformità tra lo stato dei luoghi e quanto risultava da piantine e catasto.

L’avvocato Gaspare Morello, che rappresenta i proprietari dell’immobile, ha però bocciato l’ipotesi in questione perchè nel soffitto lavorato in legno non sembrano esserci tracce di una ipotetica botola che porterebbe ad una stanza segreta.