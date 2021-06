Pubblicato un video che mostrerebbe la figlia adottiva della rom Florina mentre viene chiamata da un amico 'Denisa'

Il caso Denise Pipitone sta tenendo tutta Italia col fiato sospeso. Nel corso della puntata odierna di Storie Italiane si è parlato di un video in cui comparirebbe la ragazza riconosciuta da Mariana. Stiamo parlando infatti della figlia adottiva della rom Florina, la donna indicata da Felice Grieco come quella presente nell’ormai famoso filmato della stazione di Milano.

Denisa è davvero Denise Pipitone?

Il video mandato in diretta su Rai Uno mostra una conversazione avvenuta in videochiamata sui social in lingua rumena. La ragazza viene chiamata Denisa invece che Antonia. Come spiega l’inviata del programma tutto questo è nelle mani degli investigatori. Intanto, in Romania non esiste un certificato di adozione di questa ragazza. Sarà davvero Denise Pipitone?

“Lei ha riconosciuto Florina come la donna del video di Grieco.

Questa signora ha una figlia, che dice di non conoscere i genitori biologici e non ricordare il suo passato. Mariana resta in contatto con questa ragazza, che ha 12 profili social. Improvvisamente, dopp che fa le dichiarazioni in tv viene bloccata da tutti gli account.

Noi abbiamo fatto una lunga ricerca in parecchi giorni dopo una serie di informazioni che ci ha dato Mariana. Noi abbiamo trovato un video. In questo filmato si vede una ragazza che sarebbe quella a cui Mariana fa riferimento.

Questa ragazza sta facendo una videochiamata con un’amica, ma all’improvviso una voce maschile la chiama ‘Denisa’. Com’è possibile? La ragazza è sempre stata chiamata con un nome diverso, quindi noi siamo rimasti molto colpiti. Inoltre non ci sarebbe nessun certificato di adozione di questa ragazza, che non sa nulla delle sue origini e non conosce la sua data di nascita. E se fosse davvero Denise Pipitone? Con cautela bisogna indagare su questa pista, perché la somiglianza c’è e vi assicuro che è notevole. Questa ragazza ha una bambina e in questa piccola c’è una somiglianza con la piccola Denise“

Caso #DenisePipitone

A #storieitaiane il video esclusivo della ragazza incontrata da Mariana.

GUARDA la diretta su RaiPlay 👉 https://t.co/Vx7OX5giO8@eleonoradaniele #16giugno pic.twitter.com/bFZbLcGD5B

— Storie Italiane (@storie_italiane) June 16, 2021

Mariana minacciata dopo le segnalazioni

Secondo le ricostruzioni del programma Mariana sarebbe finita nel mirino di haters e presunti nemici della famiglia Pipitone: “Non sta passando un bel periodo Dopo aver fatto certe dichiarazioni pare sia stata minacciata e abbia ricevuto messaggi pesanti. Oltre al fatto di essere stata bloccata da questa Antonia/Denisa“.