Denise Pipitone viva secondo l’ex pm Angioni, l’avvocato: “Non diffondere notizie infondate”

Sulla possibilità che Denise Pipitone sia viva, l'avvocato, Frazzitta ha invitato alla cautela nel diffondere notizie che potrebbero essere infondate.

È intervenuto direttamente l’avvocato Giacomo Frazzitta per commentare le dichiarazioni dell’ex pm Maria Angioni, secondo la quale Denise Pipitone sarebbe viva e avrebbe una figlia. Frazzitta ha affermato: “Invitiamo tutti – giornalisti, magistrati o avvocati – alla massima cautela nel momento in cui si diffondono notizie che possono essere infondate o contenenti elementi non riscontrati o non riscontrabili e che possono costituire un ostacolo al lavoro della Procura di Marsala”.

L’ex pm Angioni, che coordinò inizialmente l’inchiesta sulla scomparsa della bambina di Mazara del Vallo, aveva riferito l’indiscrezione nel corso della trasmissione di Rai1 Storie Italiane.

Tuttavia, l’avvocato Giacomo Frazzitta ha escluso di aver ricevuto indiscrezioni in proposito: “Non vediamo tuttavia la necessità di fornire informazioni particolarmente dettagliate, frutto o meno delle indicazioni di un mitomane o che dovessero anche risultare fondate, perché ancora al vaglio della magistratura”. Frazzitta ha inoltre specificato di parlare anche a nome di Piera Maggio, madre di Denise Pipitone.

Denise Pipitone viva secondo l’ex pm Angioni, le foto che la ritrarrebbero con la figlia

Nel frattempo nella giornata del 14 giugno la trasmissione televisiva ORE 14 ha mandato in onda delle immagini che ritrarrebbero Denise Pipitone adulta assieme al marito e alla figlia. Una di queste immagini è inoltre uno screenshot di una conversazione su Whatsapp nella quale la presunta Denise afferma: “Salve mi scusi il disturbo, ho chiesto di fare il test del Dna a mia mamma ma lei non lo vuole fare, anzi adesso non mi risponde più al cellulare. Tre anni fa mi hanno detto che sono stata rapita, ho paura di essere io la bambina che state cercando”.