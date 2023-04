Dente: Il mio "Hotel Souvenir" è un luogo dove albergano ricordi

Milano, 4 apr. (askanews) – Un tuffo nei ricordi del passato guardando al futuro con sfrontata onestà. Il cantautore Dente torna con l’album “Hotel Souvenir”, dieci tracce uscite dall’intensità poetica della sua penna.

“Il titolo mi è venuto perchè ho pensato più che fisico, della mente, un luogo dove albergano i ricordi. E’ una sorta di traduzione un po’ funambolica dall’italiano al francese, mi piaceva molto come suonava”.

Tante stanze, ciascuna con dei ricordi, dove però ci sono tante emozioni diverse, con racconti sempre autobiografici e dal tratto ironico.

“La sopravvivenza mi fa guardare avanti e il fatto che guardarsi indietro può essere anche molto pericoloso, è meglio guardare avanti che indietro”.

Un viaggio tra sonorità diverse, molto suonate, un po’ sporche e scarne ma autentiche e coinvolgenti.

“Comunque sono un essere umano e sono sfaccettato, non faccio una cosa sola, non mi vesto sempre nello stesso modo e non mangio sempre le stesse cose e non ascolto sempre la stessa musica e quindi non faccio anche la stessa musica, quindi può esserci un momento più ballad e uno più divertente”.

Il brano Il mondo con gli occhi ospita le voci di Fulminacci, Giorgio Poi, Colapesce, VV, Ditonellapiaga e Dimartino, in una sarcastica risposta all’orgia di featuring del mondo trap.

“In un mondo in cui il feat sembra obbligatorio, ho voluto fare un featuring un po’ matto mettendo 6 persone in una canzone sola”.

Dente con una narrazione sincera, disillusa, ironicamente disarmante, nel suo viaggio musicale sconfigge il timore più grande: la paura di star bene.