Denti gialli: le abitudini e i cibi da moderare

Limitare il consumo di alimenti come la liquirizia, il caffè, ma anche le bevande colorate e smettere di fumare possono aiutare con i denti gialli.

Un sorriso bianco e splendente è una delle prime cose che balza agli occhi quando si comunica con gli altri, è una sorta di biglietto da visita. Avere i denti gialli non è sicuramente un bel modo per presentarsi ad altri, ma si può prevenire l’ingiallimento con una serie di accortezze e buone abitudini da fare ogni giorno. Vediamo quali sono e cosa non fare.

Denti gialli

Sono uno degli inestetismi estetici più importanti e diffusi, oltre a essere fonte di disagio e di imbarazzo nelle relazioni interpersonali. Un sorriso dai denti gialli e macchiati è qualcosa che rovina l’armonia del viso non permettendo di vivere bene con sé stessi e con gli altri. L’ingiallimento dentale è dovuto a una serie di fattori.

I denti gialli possono dipendere dai pigmenti presenti in alcuni alimenti, come il la liquirizia, il caffè, il tè, il cioccolato, le bevande colorate si possono depositare sugli strati superficiali dello smalto spingendosi anche fino alla dentina. Il tabacco o anche il fumo sono altre cause che vanno a incidere su un ingiallimento dentale.

Possono anche essere causa di placca e tartaro. La carie, nella fase iniziale, si può manifestare con la comparsa di alcune macchie gialle sul dente danneggiato. Per questo motivo, una pessima igiene orale e usare prodotti non adatti rischia di causare la carie, ma anche denti gialli. Man mano che si va avanti con l’età, si può avere una alterazione cromatica dei denti che possono andare dal giallo pallido al marroncino.

Per sbiancare i denti gialli è molto utile usare dei prodotti come Dental Pulse Pro che aiuta ad avere un sorriso bianco e splendente. Ci sono anche una serie di rimedi a base naturale che possono aiutare ad avere dei denti bianchi. I gargarismi con il succo di limone oppure una foglia di salvia da sfregare sui denti sono rimedi efficaci contro l’ingiallimento dentale.

Denti gialli: cosa non fare

L’ingiallimento dei denti, come visto, dipende da una serie di alimenti che contengono dei pigmenti che causano il colore giallo all’arcata dentale. Per cercare di evitare di avere i denti gialli, si consiglia di fare particolare attenzione al consumo di determinati alimenti cercando di evitarli o limitarsi ad assumerli.

Prima di tutto, può essere molto utile cercare di ponderare il consumo di alimenti quali liquirizia, caramelle gommose, ma anche bevande colorate e caffè che possono causare il colore giallo ai denti. Nel caso sia difficile resistere, si consiglia di fare immediatamente uso di dentifricio e spazzolino in modo da eliminare questo colore giallo dai denti.

Il fumo è un’altra pessima abitudine da eliminare assolutamente. I fumatori particolarmente incalliti hanno una dentatura giallastra, per cui è possibile ridurre al minimo il consumo delle sigarette nell’arco della giornata oppure sarebbe meglio smettere di fumare in maniera definitiva in modo da giovare di tutti i benefici che ne derivano.

Si consiglia, per evitare di avere i denti gialli, di prestare attenzione a una corretta igiene orale, lavandosi i denti almeno tre volte al giorno con spazzolino e dentifricio, mentre il filo interdentale va passato almeno una volta al giorno. Si raccomanda anche una visita di controllo presso un esperto del settore almeno ogni 6 mesi.

Denti gialli: miglior rimedio

Per prevenire o trattare i denti gialli, oltre a fare attenzione a determinati alimenti cercando di limitarne il consumo, è altrettanto importante affidarsi a un metodo efficace che permette di avere un sorriso bianco e splendente. La soluzione migliore, al momento, è Denta Pulse Pro, un sistema dalla potenza sonica che permette di avere denti bianchi.

Un trattamento che dona risultati ottimi e che si può fare tranquillamente a casa risparmiando anche i costi. Si basa su un sistema da 300 pulsazioni soniche che permette di combattere e contrastare, non solo i denti gialli, ma elimina anche la placca, il tartaro e le macchie. Un sistema che possono usare tutti i membri della famiglia senza problemi o controindicazioni.

Grazie ai benefici e alla semplicità di utilizzo è riconosciuto come il miglior strumento per sbiancare i denti in modo autonomo e professionale.

Per chi volesse saperne di più, può cliccare qui o sulla seguente immagine

Un sistema di igiene dentale senza fili e quindi adatto anche da portare in viaggio. Un prodotto utile, leggero e poco ingombrante per avere denti puliti in ogni momento. È molto di più di uno spazzolino, dal momento che si tratta di un sistema di ultima generazione per avere denti sani e puliti.

Denta Pulse Pro si caratterizza per una testina in silicone che permette di pulire in maniera accurata i denti. Ha anche uno specchietto e la luce a led per verificare i risultati che si possono ottenere. Adatto anche a coloro che hanno protesi, apparecchi, impianti, otturazioni e corone. Pratico, ergonomico e facile da usare.

All’interno della confezione si trovano le due testine, una in acciaio e l’altra in silicone, insieme allo specchietto.

Denta Pulse Pro, per la sua esclusività e originalità, non si ordina nei negozi o siti online, ma solo tramite il sito ufficiale del prodotto dove basta inserire i propri dati nel modulo per approfittare della promozione di una confezione al costo di 59,90€ invece di 129,90 con tantissime altre offerte da vagliare. Si sceglie di pagare con le seguenti modalità: Paypal, carta di credito e anche i contanti al corriere alla consegna del pacco.