Denti ingialliti: come sbiancarli a casa

I denti ingialliti sono un problema di natura estetica che, fortunatamente, può essere risolto in modo autonomo, grazie a soluzioni professionali, destinate all’uso domestico. Scopriamo come fare.

La decolorazione dei denti può manifestarsi in modo graduale e lieve e, in questo caso, l’ingiallimento è una conseguenza quasi inevitabile, soprattutto quando ad incidere è anche la genetica e l’età. In questa situazione, quando lo smalto esterno si consuma, la dentina giallastra sottostante diventa più visibile. Fortunatamente, oggi, possiamo prenderci cura della salute dei nostri denti anche in modo autonomo, senza dover per forza andare dal dentista.

Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, quali sono le cause più comuni dell’ingiallimento dei denti e come intervenire in modo autonomo e professionale, grazie all’utilizzo di rimedi naturali.

Denti ingialliti: cause

I denti ingialliti possono dipendere da una moltitudine di fattori, possono manifestarsi all’improvviso, oppure, gradualmente. Quelle che seguono sono le cause più comuni che, nel tempo, possono ingiallire i denti.

Dieta. Alcuni alimenti, a lungo andare, possono decolorare e ingiallire i denti e, in special modo, possono farlo alcune bevande, come, ad esempio, il vino rosso, per l’alta concentrazione di tannini, ma anche il tè e il caffè. Queste bevande possono penetrare nello smalto dei denti e provocare una loro graduale decolorazione.

Fumo. Il fumo di sigarette è la prima causa di denti ingialliti nei fumatori, i quali, potrebbero smettere di fumare e provvedere ad una corretta igiene orale, lavando i denti due volte al giorno e passando, ogni volta, il filo interdentale. Il fumo di sigaretta, oltre ad ingiallire i denti, provoca anche delle macchie che, via via, diventano sempre più ostinate.

Scarsa igiene orale. La prima causa di denti ingialliti è data proprio dalla cattiva igiene orale. Non è solo importante lavarsi i denti subito dopo aver mangiato, ma è importante spazzolarli correttamente, con un buon spazzolino e prodotti per i denti adeguati.

Fluoro. Un’esposizione eccessiva al fluoro è la prima causa di denti ingialliti, soprattutto nei bambini. In questo caso, è importante prevenire.

Patologie e farmaci. Alcuni farmaci, come quelli che si assumono per l’asma o l’ipertensione, possono ingiallire i denti.

In alcune persone, le cause dell’ingiallimento dei denti è dovuto all’invecchiamento o la genetica.

Denti ingialliti: come sbiancarli

