Dentro la solitudine contemporanea, nuove opere di Rebecca Moccia

Torino, 25 set. (Askanews) – Un nuovo capitolo della ricerca di Rebecca Moccia, artista classe 1992 che con lucidità da anni lavora sulle dinamiche sociali del nostro tempo, sui modi in cui spesso il sistema economico e politico finisce per sopraffare le persone. A ospitare la nuova mostra è la Galleria Mazzoleni di Torino, che da anni sostiene il lavoro dell’artista. Che così ci ha presentato l’esposizione.

“La mostra ‘Somewhere in the Room’ – ha detto Rebecca Moccia ad askanews – raccoglie una serie di opere recenti e nuove produzioni che ruotano attorno al progetto più ampio Ministry of Loneliness, un’indagine sulla solitudine contemporanea, su come è percepita ed è vissuta e come è anche formata dalle strutture politiche e sociali neoliberali. Tra le nuove produzioni, un arazzo che rappresenta una termografia e un’installazione ambientale creata con cavi microfonici e ceramica”.

Per Rebecca Moccia luoghi e momenti portano con sé particolari atmosfere ed emozioni spazializzate che non appartengono a un soggetto, ma provengono dall’esterno, da quell’ambiente e dalla sua particolare situazione. La mostra a Torino è aperta da Mazzoleni fino al 18 novembre.