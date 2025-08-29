Denuncia collettiva contro il revenge porn: un'azione bipartisan

Diciamoci la verità: la violenza di genere, in tutte le sue forme, è un tema che continua a far discutere e dividere, non solo nei talk show ma anche nelle conversazioni quotidiane. Le recenti proposte di denuncia collettiva lanciate dalle parlamentari non sono solo un gesto simbolico; sono un appello all’azione concreta per contrastare il sessismo che infesta il nostro Paese, soprattutto nel mondo online.

Ti sei mai chiesto quanto sia difficile per molte donne sentirsi al sicuro quando pubblicano le loro immagini sui social? È ora di affrontare questa ingiustizia senza più giri di parole.

Il contesto della denuncia collettiva

La deputata Lia Quartapelle ha messo in luce l’urgenza di un’iniziativa comune. Una denuncia collettiva, afferma, rappresenterebbe non solo un atto di solidarietà tra donne, ma un modo per proteggere quelle che, ignare, vedono le loro immagini strumentalizzate su piattaforme sessiste. E non dimentichiamoci della possibile alleanza bipartisan che si sta formando: nomi di spicco come Giorgia Meloni ed Elly Schlein si stanno unendo in questo scandalo. Se consideriamo quanto sia raro vedere un’unione di intenti in politica, ciò potrebbe segnalare un cambiamento significativo. Ma la vera domanda è: basterà?

La ministra Eugenia Roccella ha definito la situazione una “barbarie del terzo millennio”, promettendo misure di monitoraggio e segnalazione per affrontare il problema. Eppure, ci si deve interrogare: sono queste misure sufficienti? La realtà è meno politically correct: le leggi esistenti non sempre vengono applicate con la necessaria severità, e la cultura del silenzio spesso prevale. Molte donne, spaventate da ritorsioni o dal timore di non essere credute, si sentono costrette a rimanere in silenzio. E in un contesto del genere, come si può davvero sperare in un cambiamento?

Le proposte politiche e le reazioni

In un panorama in cui le parole possono sembrare vuote, le proposte di legge avanzate da esponenti di Forza Italia e altri partiti rappresentano un segnale forte. È fondamentale perseguire penalmente chi diffonde contenuti sessisti e diffamatori, eppure c’è chi si chiede se queste proposte siano reali soluzioni o semplici strategie per guadagnare visibilità politica. Martina Semenzato, presidente della commissione d’inchiesta sul femminicidio, ha sottolineato la gravità della situazione, parlando di “revenge porn” e delle severe pene che ne derivano. Ma sarà sufficiente?

La senatrice Mariastella Gelmini, attiva nel presentare la denuncia alla Polizia Postale, ha dimostrato che l’azione individuale può portare a risultati concreti. È una risposta che le donne si aspettavano dalle istituzioni? E se le risposte sono così frammentate, come possono essere efficaci? Le richieste di Laura Ravetto per regolamentazioni serie e pene adeguate sono fondamentali, ma la questione centrale resta l’educazione. Alcuni politici, come Roberto Vannacci, sembrano minimizzare il problema, mentre altri, come i membri del Pd e M5s, spingono per un’educazione affettiva e sessuale nelle scuole. Dobbiamo chiederci: la prevenzione della violenza può davvero partire dall’istruzione?

Un invito alla riflessione e all’azione

Il coro di solidarietà per le vittime di questo fenomeno, da Laura Boldrini a Beatrice Lorenzin, è un segnale chiaro: il problema riguarda tutte noi, indipendentemente dalla propria collocazione politica. I presidenti di Camera e Senato hanno parlato con fermezza contro questi atti di violenza, ma le parole devono tradursi in azioni concrete. La realtà è che la lotta contro la violenza di genere richiede un impegno costante e collettivo, non solo reazioni episodiche.

In conclusione, la proposta di una denuncia collettiva è un primo passo significativo, ma non può essere l’unico. È necessario un impegno collettivo per creare una cultura di rispetto e dignità, e non solo tra le mura del Parlamento. Le donne devono sentirsi libere di denunciare, e questo richiede una trasformazione radicale della società. Non possiamo permettere che la paura continui a silenziare le voci. È tempo di agire, non solo di parlare. E tu, cosa sei disposto a fare per essere parte di questo cambiamento?